Orbán Balázs: Ki kell szűrni az iskolai genderpropagandát + videó

Elfogadhatatlannak nevezte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Tisza-szimpatizáns tanár kijelentését – számolt be a Hír Tv. Mint arról lapunk hírt adott, a pedagógus szombaton a pride-felvonuláson vallotta be, hogy az ő iskolájukban jelenleg is zajlik egy program, amely a gyermekek érzékenyítését célozza. A televízió felvételén elhangzik, hogy a tanár szerint egészen óvodáskortól kell „érzékenyíteni” a gyerekeket. A magát pedagógusnak tartó személy kijelentette:

a tevékenység ugyan be van tiltva, de egy magára valamit adó pedagógus képes ezt megvalósítani, azt viszont nem árulta el, hogy melyik iskolában zajlik ez a törvénytelenség.

Orbán Balázs (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Orbán Balázs hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy a gyermekek védelme érdekében kiszűrjék a genderpropagandát az oktatási intézményekben. A politikai igazgató felidézte, hogy 2022-ben egy népszavazást is tartottak, amelyen 3,7 millió ember mondott nemet a genderideológiára, ami egy hatalmas szám. – Fontos gyermekvédelmi szempont a genderideológiákkal szembeni védekezés.

– Ezek a napvilágot látott videók azt mutatják, hogy van egy liberális mélyállam, ami egyes nyugati országokhoz és Brüsszelhez hasonlóan Magyarországon is létezik, és azt gondolja, hogy a törvények felett állva, genderérzékenyítést végezhet a saját kénye-kedve szerint. Eltitkolják a szülők elől azt, hogy mi történik, ami szerintünk elfogadhatatlan

– szögezte le a politikai igazgató.

A televízió a Tisza Pártot is kereste azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péterék mit gondolnak a gyermekek minél fiatalabb korban elkezdendő genderérzékenyítésről, ám adásukig nem kaptak választ.

Közben Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos arról írt közösségi oldalán, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) fontosabb volt a pride, mint a gyermekek védelme. A kormánypárti politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a PDSZ 22 bejegyzést osztott meg közösségi oldalán a szivárványos felvonulásról. – Újra bebizonyosodott, hogy a szervezet nem a magyar gyerekek érdekeit képviseli – mutatott rá.