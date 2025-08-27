Felismerhetetlenségig összetört egy Volán-járat a mátrai buszbalesetben – helyszíni fotók

Szerda délelőtt súlyos buszbaleset történt a 24-es főúton, Mátrafürednél: egy menetrend szerint közlekedő Volán-járat ütközött egy forgalomból kivont elektromos autóval. A balesetben mindkét jármű brutálisan összetört – írta a Heol, amely a helyszínen készült képekből álló galériát is közzétett.

Brutális buszbaleset a Mátrában: az ütközés erejét jelzi, hogy a jármű eleje teljesen eldeformálódott (Fotó: Ládi László)

Buszbaleset: sok a sérült

Az iszonyú erejű karambolban több gyermek is megsérült, egyes utasok pedig kirepültek a járműből. Az Országos Mentőszolgálat úgy tájékoztatta a Heolt, hogy a helyszínről hét sérültet szállítottak el a mentők.

Egyes sajtóinformációk kilenc sebesültről szóltak.

Az viszont biztos, hogy súlyos, életveszélyes sérült nincs, ami csoda, tekintve a járművek állapotát.

Az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a Volán közlése szerint az 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedése akadozhat.

Egy hasonló buszbaleset miatt nemrég büntetőeljárás indult a sofőr ellen – számolt be róla a Magyar Nemzet. Július 6-án hajnalban Kungyalu külterületén egy autóbusz az árokba borult egy vasúti töltés mellett, a járművön rengeteg gyermek utazott, akik súlyos sérüléseket szenvedtek.

