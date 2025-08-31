Ezüstérmet szereztek a magyar katasztrófavédelem munkatársai Ljubljanában

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság VIII. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokságának alpintechnikai csapata a legfiatalabb együttesként vett részt a Rope Rescue Challenge Ljubljana rendezvényen.

Ezüstérmes a magyar csapat (Forrás: Facebook)

A verseny két napján majdnem minden feladat közben esett az eső, rendkívül nehéz körülmények fogadták a versenyzőket, de a csapattagok – akik közül többen az előző két Budapest Rope Rescue kötéltechnikai mentő verseny résztvevői voltak – folyamatos terhelés alatt is kiválóan tudtak teljesíteni.

Az első napon a város melletti hegyekben három feladatot kellett megoldani: erdőben, nehéz terepen, sárban, meredek lejtőkön mozgatni a sérültet és a több száz kilogrammos felszerelést, menteni síugró sáncról, illetve fa tetejéről lejuttatni az ott rekedt faápolót.

A második napon városi környezetben kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Feladatul kapták, hogy mentsenek a ljubljanai operaház színpada feletti szervizjárdáról, juttassanak át a folyón ápoló csapattagot, illetve hozzanak le egy bankszékház tetejéről sérültet.

Az egység, amelynek tagja Reiter Máté tűzoltó őrmester, Dienes Dániel tűzoltó százados, Drotár Bence tűzoltó őrmester, Liptákné Bodnár Bernadett tűzoltó főhadnagy, Szücs Flórián tűzoltó hadnagy, Tóth-Kecskés Barnabás tűzoltó őrmester, Machalik Marcell tűzoltó őrmester, Égető Szilárd tűzoltó főhadnagy, Csiszár András tűzoltó százados, Acsai Márk tűzoltó őrmester, Nagy Kristóf Soma tűzoltó őrmester, remek munkát végzett a megmérettetésen, olvasható a katasztrófavédelem Facebook-posztjában.

A magyarok nem csak versenyző csapatként voltak jelen a rendezvényen: a szervezők meghívására két bírót is adtak, akik a verseny biztonságos lebonyolításában és a pályájukon versenyzők értékelésében vettek részt.