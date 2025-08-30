Viharok jönnek: elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az országra, de van, ahol másodfokút

Felhőszakadás alakulhat ki szombaton Zala vármegyében, rövid idő alatt 50 milliméternél is több eső eshet – derül ki a HungaroMet szombat délutáni veszélyjelzéséből.

Emiatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki Zala vármegye területére, szombat éjfélig. Felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém vármegyék területén, itt rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Emellett zivatarok veszélye miatt elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala vármegyék területén.

Az előrejelzés szerint a késő esti, éjféli órákig továbbra is előfordulhatnak zivatarok elsősorban a Dunántúl délnyugati felén. Eleinte a cellákat kísérhetik viharos, óránként 60-70 kilométeres lökések és esetleg jégeső is, majd egyre inkább a jelentős, 10-20 milliméter közötti csapadék és a felhőszakadás lesz a jellemző kísérőjelenség, általában 30-50 milliméter, lokálisan akár 50-70 milliméter esővel.

Az éjszaka második felére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen. Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék vagy felhőszakadás társulhat. Emellett szélerősödés, esetleg kisméretű jég is kísérheti a zivatargócokat. A HungaroMet felhívta a figyelmet arra is, hogy

a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat.

A fővárosban már nyolcvannál is több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt

A viharos időjárás miatt több mint nyolcvan esetben hívták a fővárosi tűzoltókat segítségül Budapesten szombat délután – nyilatkozta Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek. Elmondta, hogy jellemzően az úttesten felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

A X. kerületben a Dreher Antal úton, a Gitár utcánál a villamossínekre hajtott több személyautó is, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem lehetett látni az utat. A járműveket a tűzoltók távolították el.

Zuglóban az Erzsébet királyné útján félméteres vízben elakadt gépkocsit kellett letolni az útról. Ugyancsak vízben rekedt járművet mentettek a tűzoltók a kispesti Nádasdy utcában, ahol a mintegy harminc centi magas víz miatt vált mozgásképtelenné a jármű.

A XV. kerületben a Pestújhelyi úton a viharos szél fémlemezes borítást szakított le egy épület tetejéről, a bádogdarabok a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét.

A III. kerületben a Hunor utcában személyautóra dőlt egy nagy fa, az I. kerületben a Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében egy terebélyes kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A fákat a fővárosi tűzoltók láncfűrészekkel feldarabolták – mondta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.