Armageddon Budapesten: szakad, dörög, villámlik, a repteret is lezárták + videó

Hatalmas eső érte el szombaton kora délután a fővárost. Fél három előtt nem sokkal csapott le az ítéletidő, ami
dörgéssel és villámlással érkezett.
A HungaroMet azt írta közösségi oldalán, hogy „izmos” csapadéktömb öntözi a Dunántúlt, és ahogy látszik, még van utánpótlása dél felől.
A rendszer keleti szélén zivatarok is előfordulnak.
Mostanra ért a fővárosba a rendszer legintenzívebb része.
„Rég volt már ilyen csapadéktömb az országban, felhőszakadás, erős, viharos széllökések is lehetnek benne” – írták.
A repteret is lezárták húsz percre
A repülőtér környezetében zajló heves zivatartevékenység miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit biztonsági okokból átmenetileg lezárták, a légiforgalom így mintegy 20 percre szünetelt 14:20-tól 14:40-ig – írta közösségi oldalán a Budapest Airport. A bejegyzés azt is tartalmazza, hogy a forgalom azóta zavartalanul üzemel. Kérik, figyeljék a vállalat kommunikációs csatornáit.
Komolyabb közlekedési káoszról egyelőre nincsenek hírek. Az Útinform azt írta, hogy
a Dunántúlon, valamint a Duna–Tisza közén többfelé eső, zápor, zivatar, hevesebb viharok alakultak ki,
emiatt számítani kell vizes, csúszós utakra, lassulásra, megnövekedett menetidőre és a sűrű eső következtében rosszabb látási viszonyokra.
Az időjárás miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az egész országban.