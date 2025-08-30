Armageddon Budapesten: szakad, dörög, villámlik, a repteret is lezárták + videó

Hatalmas eső érte el szombaton kora délután a fővárost. Fél három előtt nem sokkal csapott le az ítéletidő, ami

dörgéssel és villámlással érkezett.

A HungaroMet azt írta közösségi oldalán, hogy „izmos” csapadéktömb öntözi a Dunántúlt, és ahogy látszik, még van utánpótlása dél felől.

Kisebb árvíz Budapesten a vihar után. Fotó: Csudai Sándor

A rendszer keleti szélén zivatarok is előfordulnak.

Mostanra ért a fővárosba a rendszer legintenzívebb része.

„Rég volt már ilyen csapadéktömb az országban, felhőszakadás, erős, viharos széllökések is lehetnek benne” – írták.

A repteret is lezárták húsz percre

A repülőtér környezetében zajló heves zivatartevékenység miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit biztonsági okokból átmenetileg lezárták, a légiforgalom így mintegy 20 percre szünetelt 14:20-tól 14:40-ig – írta közösségi oldalán a Budapest Airport. A bejegyzés azt is tartalmazza, hogy a forgalom azóta zavartalanul üzemel. Kérik, figyeljék a vállalat kommunikációs csatornáit.

Komolyabb közlekedési káoszról egyelőre nincsenek hírek. Az Útinform azt írta, hogy

a Dunántúlon, valamint a Duna–Tisza közén többfelé eső, zápor, zivatar, hevesebb viharok alakultak ki,

emiatt számítani kell vizes, csúszós utakra, lassulásra, megnövekedett menetidőre és a sűrű eső következtében rosszabb látási viszonyokra.