Így fog működni a tanárok továbbképzése, itt vannak a legfőbb tudnivalók

– Élményszerű továbbképzéseket szeretnénk nyújtani a kollégáknak, ezért is ragaszkodtunk bizonyos képzések esetén a személyes jelenléthez – mondta lapunknak Kisfaludy László, a pedagógus-továbbképzéseket koordináló Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadója. Mészáros Annától, a Pedagógus-továbbképzési Központ igazgatójától megtudtuk: hatalmas érdeklődés övezte a megújított továbbképzést, amelyet a magyar kormány minden tanárnak ingyenesen biztosít.

Molnár János
2025. 08. 29. 6:30
A szeptember elsejétől megújuló pedagógus-továbbképzés az egyik legfontosabb fejlesztés a magyar köznevelés elmúlt évtizedeiben – mondta lapunknak Kisfaludy László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanácsadója, korábbi helyettes államtitkár. Mint hangsúlyozta, erre a megújításra azért volt szükség, mert bár korábban a pedagógusok több mint ezer továbbképzésből választhattak, ezek között alig akadt olyan, amelyik az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó korszerű ismeretek átadására szolgált volna. Így a pedagógusok nem ismerkedhettek meg az adott szakterület Nemzeti alaptanterv (NAT) által bevezetett újdonságaival. 

A most induló új továbbképzési rendszerben, ötéves képzési ciklusokban a pedagógusoknak a 120 kredites képzési kötelezettség legalább felét úgynevezett tartalmi megújító képzésekkel kell teljesíteniük, amelyet a jogszabályok értelmében az NKE szervez. 

– Azért esett az NKE-re a választás a pedagógus-továbbképzés ezen elemének megvalósításában, mert a köznevelés a közszolgálat meghatározó része, amiért az állam felelősséget és garanciát vállal, ennek pedig itt, a közszolgálat egyetemén van a legjobb helye – világított rá.

Kisfaludy László szerint a pedagógus-továbbképzésnek a közszolgálat egyetemén van a legjobb helye. Fotó: NKE/Szilágyi Dénes

 

A tanárokhoz igazították a továbbképzési rendszert

Mészáros Anna, a Pedagógus-továbbképzési Központ igazgatója elmondta: az NKE szervezi ezeknek a képzéseknek a fejlesztését és megvalósításuk országos koordinálását. Az egyetem 105 tartalmi megújító képzést nyújt a most kezdődő tanévben a pedagógusoknak, akik emellett továbbra is választhatnak az Oktatási Hivatal (OH) módszertani jellegű és egyéb képzései közül is. Az NKE a továbbképzéseket az idei tanévben 14 egyetem bevonásával, a Belügyminisztériummal való együttműködésben valósítja meg, biztosítva a területi lefedettséget, hogy a pedagógusok a lakóhelyükhöz legközelebbi helyszínen tudják elvégezni a továbbképzést. 

Kisfaludy László kijelentette: 2020-tól, a NAT megújulásától kezdődően egy világos vízió mentén történik a köznevelés megújítása, abban a szemléletben, amely nem szembeállítja egymással a kompetenciaalapú megközelítést és az ismeretek átadását, hanem magasabb szintre emelve ötvözi ezeket. Eszerint születtek a kerettantervek, az új tankönyvek, módosult az érettségi követelményrendszer, és történik most a továbbképzés megújítására is, a tanárképzés megújítása mellett. Felhívta a figyelmet: 

a továbbképzésnek fontos feladata segíteni a pedagógusokat abban, hogy naprakészek legyenek a NAT és a kerettantervek tartalmával, az ahhoz kapcsolódó tudományos ismeretekkel kapcsolatban.

 

Élményszerű és hatékony továbbképzések

A továbbképzések minőségét sokféleképpen biztosítják az NKE munkatársai és a megvalósításba bevont számos szaktekintély. A képzési tartalmak fejlesztésében részt vevő szakemberek a legkiválóbbak közül kerültek ki, sokan közülük részt vettek a tantervek és az új tankönyvek készítésében, és széleskörű akadémiai tudásuk mellett legtöbben gyakorló pedagógusként is dolgoznak vagy dolgoztak a köznevelésben. Minden továbbképzés kiemelt célja, hogy azokat az új ismereteket, amelyek a megújult tantervi szabályozásban a korábbiakhoz képest megjelentek vagy nagyobb hangsúlyt kaptak, hogyan lehet a gyakorlatban, az óvodától a középiskoláig felhasználni a nevelés-oktatás folyamatában. 

– Élményszerű továbbképzéseket szeretnénk nyújtani a kollégáknak, ezért is ragaszkodtunk bizonyos képzések esetén a személyes jelenléthez. A gyakorlatban kell kipróbálni, hogy például egy óvodapedagógus hogyan tud egy új játékot vagy foglalkozást egy közösségben megvalósítani

– magyarázta Kisfaludy László. Hozzátette, a képzések minőségét az is garantálja, hogy az Oktatási Hivatal a helyszínen is ellenőrzi majd, hogy a képzések megfelelően, a pedagógusok számára a továbbképzés hatékonyságát a leginkább biztosító módon zajlanak.

 

Gyakorlatorientált módszerek, részletes háttéranyagok

A tanácsadó arra is kitért, hogy gyakorlatorientált módszerekkel, 12-20 fős csoportokban szervezik a tanárok továbbképzését, amellyel a tanárokat segítik abban, miként építsék be az oktatásukba az új metodikát. A résztvevők részletes, precíz szakmai háttéranyagokat kapnak, hogy ezeket tudják majd hasznosítani saját intézményi környezetükben. Mészáros Anna hozzátette: ezt a célt szolgálja a napokban az NKE-n megvalósuló képzők képzése is, ahol a továbbképzések leendő oktatói a fejlesztőkkel közösen tekintik át a képzések forgatókönyvét, hogy aztán a továbbképzések során minél színvonalasabban és hatékonyabban tudják átadni az ismereteket a pedagógusok számára.

Mészáros Anna kijelentette: törekednek a színvonalas és gyakorlatias továbbképzésekre. Fotó: NKE/Szilágyi Dénes

Kisfaludy László kiemelte: a hivatás megközelítésében nélkülözhetetlen a szemléletváltás, hogy minden pedagógus érezze magában a fejlődés iránti motivációt. – Haladni kell az ismeretekben, módszerekben, hiszen mások a mai gyerekek, mint a húsz-harminc évvel ezelőttiek. A figyelmük fenntartása, a digitalizációhoz való viszony, a körülöttünk lévő világban tapasztalható változások olyan kulcskérdések, amelyekben a tanároknak felkészültnek kell lenniük. 

Nemcsak az ismeretek közvetítése szükséges, hanem ugyanolyan fontos a stabil értékeken nyugvó érzelmi és erkölcsi nevelés is. Ezt az értékalapúságot szeretnénk megjeleníteni

– szögezte le.

 

Hatalmas az érdeklődés

Mészáros Anna elmondta, hogy a

továbbképzésekre óriási érdeklődés mutatkozott a pedagógusok részéről, közel 25 ezren jelentkeztek a száznál is több kurzusra április végéig. 

A jelentkezők meghatározó része jelenléti továbbképzésen vesz részt, ahol a gyakorlati ismeretszerzés talán még hatékonyabb lehet, de emellett nagy számban csatlakoznak majd az online képzésekhez is a tanárok, tanítók, óvónők. – Sok pedagógus régóta várt már ezekre az új továbbképzésekre, amelyeket teljes egészében – ideértve a szállást, az ellátást és az utazást is – a magyar állam finanszíroz – fejezte ki az igazgató.

 

Borítókép: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is lesz megújító oktatás (Fotó: NKE/Szilágyi Dénes)

