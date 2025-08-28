Kubatov Gábor elárulta, Magyar Péter milyen erdőbe szaladt be tátott szájjal + videó

Magyar Péter tátott szájjal szaladt be az álhír erdőbe – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke egy videóban, melyet a közösségi oldalára töltött fel, reagálva a tiszások legújabb álhírére, mely szerint honvédségi géppel utazott a Fradi szerdán Bakuba. A kormánypárti politikus úgy folytatta: a Tisza elnöke eddig soha nem említette a Fradit, de ennek is eljött az ideje.

– Innen is üzenem neki, hogy a Fradi bérelt repülőgéppel utazott mindig. Jelzem, ha ki lehetne bérelni ilyen utakra a honvédségi gépeket, szívesen megtenném. Ez tovább növelné az állami bevételeket

– mutatott rá.

Az alelnök hangsúlyozta:

mielőtt még bárki állami pénzezni kezdene, a sok károgó jó ha tudja, hogy pillanatnyilag éppen négy milliárd forintnál jár az FTC UEFA-bevétele, amiből adóznak és járulékokat fizetnek.

– Ezt honnan is tudná ez az álfradista ripacs, aki közben az MTK luxus skyboxaiban ül? Peti, ha hallgattál volna, sokkal bölcsebb maradtál volna. Ha pedig végezetül adhatok egy tanácsot, hagyjál békén minket. Az nekünk is jobb lesz, – ami kevésbé olyan fontos –, de neked is. Na, jó egészséget! – fogalmazott Kubatov Gábor.