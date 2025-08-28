Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások, Magyar Péter egyből rácsapott

Rendkívüli

A Tisza Párt egyik fórumán azt állították, hogy a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki. Az állítás hamisnak bizonyult, erről pedig egyetlen kattintással meg lehetett volna győződni. Magyar Péter mégsem ezt tette.

2025. 08. 28.
A Tisza Párt egyik rendezvényén elhangzott: a Ferencváros labdarúgóit a Magyar Honvédség gépével vitték külföldre, az azeri Qarabag elleni tegnapi visszavágó mérkőzésre. A kijelentés azonban nem felel meg a valóságnak, csupán álhír, amelyet a párt szimpatizánsai kezdtek terjeszteni.

A valótlan állítást a Latte Avocado nevű magyar blog is cáfolta. Egy friss videójukban részletesen bemutatták, hogy a Fradi játékosainak utazásához semmi köze nem volt a Honvédségnek. A felvételen tételesen megmutatták, miért tekinthető alaptalan vádaskodásnak a tiszás fórumon elhangzott állítás. 

A gép, amiről egyébként Kubatov Gábor is posztolt a közösségi oldalán, mindössze hasonló színű, mint a Honvédségé, más egyezés nincs köztük. Egyébként a Flightradar nevű oldalon egyetlen kattintással bárki ellenőrizheti, hogy egy litván légitársaság gépével utaztak a fradisták.  

Magyar Péter viszont nem ezt tette, hanem arról kezdett el beszélni, hogy ez több büntetőjogi kategóriába is beletartozhat ez az utazás, ha valóban a honvédségi géppel történt. 

Tényleg bármit lehet ma már hazudniuk a Tiszásoknak?Magyar Péter pedig le se csekkolja, hogy igaz vagy sem, mert a gyűlölet vezérli az embert. Hogy akar egy országot vezetni, ha valamiről valós infó nélkül pár like-ért cserébe véleményt mond. Mi nem kérünk ebből. A Fradi egyébként egy litván légitársasággal repült Bakuba. #magyarpéter #tisza #fradi #orbanviktor

Posted by Latte Avokádó on Wednesday, August 27, 2025

