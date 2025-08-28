Politikus lenne a magyar celeb, el is mondta, hogy száll be a nagypolitikába

A Balaton Sound fesztiválról ismert Pumped Gabo a Strand fesztiválon való fellépése után arról beszélt a Tények stábjának, hogy polgármester akar lenni – vette észre az Index. A celeb kijelentette: a Balaton Sound károsultjainak csináltak bulit, a szívükön hordozzák a sorsukat. Mindannyiukat megérintette a Sound elvesztése, ezért visszahozták azt az érzést, ami ott volt. Ezt követően arról beszélt,

akár politikai pályára is adná a fejét, hogy ha kell, rendelettel teremtsen helyet a Soundnak a nyári fesztiválszezonban.

– Szeretném valahol megnyerni az önkormányzati választást, mert el kell kezdenünk a három hónapos Balaton Soundot. Egy kis településen indul a kezdeményezés, a villanypóznákra hangfalakat szerelünk, az utcákon szól majd a zene, az emberek pedig „flesselgetnek” majd. Ez lesz a hétköznapi rutin. Halálosan komolyan harcba szállok a polgármesteri címért valamelyik településen – mondta a testépítőből lett lemezlovas, akinek korábban saját tévéműsora is volt.