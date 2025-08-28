Kreft-Horváth MárkMagyar NemzetrapidfórumKertész Dávid

Rapid délutáni friss – A választás után mindent lehet? + videó

Már felvétel is bizonyítja, hogy valóban progresszív adórendszert vezetne be a Tisza Párt. Magyar Péter emberei egy vidéki fórumon mondták el, hogy egyelőre csak maguk közt beszéljenek az adóemelésről, majd magyarázkodnak a sajtónak, de ha megnyerik a választást, akkor mindent lehet, vagyis simán elszedik a pénzünket. Ezt a témát elemezte a Rapidban Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Munkatársunktól
2025. 08. 28. 17:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kollégáink a Rapidban is bejátszották az említett felvételt, majd Kertész Dávid hozta az ismert klasszikust:

„Kell még valamit mondanom, Ildikó?” 

Majd pikírten hozzátette, mennyire „szép” ez, hogy legalább bevallják, mit akarnak csinálni, de a kampány alatt nem beszélnek róla. Hozzátette azt is, hogy semmi sem változik, vannak politikusok, akik előre bejelentik, hogy támogatnak valamit, de azonnal hozzáteszik azt is, hogy le fogják tagadni. Mint mondta, ha Magyar Péter a színpadon csinálna valami extrém dolgot, a szektás keménymag akkor is azt mondaná, hogy az nem történt meg. Kreft-Horváth Márk szerint most bajba került Magyar Péter, ugyanis kedd óta csak azt kell hajtogatnia, hogy a Tisza áfát és adót is csökkent majd, vagyis ész nélkül tagadásba menekül. Ma viszont szembejött vele a felvétel, amire mondania kellene valamit. Kertész Dávid szerint az örök életet már megígérték a tiszások, mi jöhet még, az ingyensör? – tette fel a kérdést. Majd azzal folytatta, hogy Magyar Péter egy megbízást teljesít, ugyanis a néppárt azt üzeni a magyaroknak: nektek se legyen jó. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.