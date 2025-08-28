Rapid délutáni friss – A választás után mindent lehet? + videó

Kollégáink a Rapidban is bejátszották az említett felvételt, majd Kertész Dávid hozta az ismert klasszikust:

„Kell még valamit mondanom, Ildikó?”

Majd pikírten hozzátette, mennyire „szép” ez, hogy legalább bevallják, mit akarnak csinálni, de a kampány alatt nem beszélnek róla. Hozzátette azt is, hogy semmi sem változik, vannak politikusok, akik előre bejelentik, hogy támogatnak valamit, de azonnal hozzáteszik azt is, hogy le fogják tagadni. Mint mondta, ha Magyar Péter a színpadon csinálna valami extrém dolgot, a szektás keménymag akkor is azt mondaná, hogy az nem történt meg. Kreft-Horváth Márk szerint most bajba került Magyar Péter, ugyanis kedd óta csak azt kell hajtogatnia, hogy a Tisza áfát és adót is csökkent majd, vagyis ész nélkül tagadásba menekül. Ma viszont szembejött vele a felvétel, amire mondania kellene valamit. Kertész Dávid szerint az örök életet már megígérték a tiszások, mi jöhet még, az ingyensör? – tette fel a kérdést. Majd azzal folytatta, hogy Magyar Péter egy megbízást teljesít, ugyanis a néppárt azt üzeni a magyaroknak: nektek se legyen jó.