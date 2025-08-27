Rendkívüli

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

Bokros-csomagrapidCzirják Imre

Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó

Nincs vége, továbbra is elemezzük Magyar Péter progresszív adórendszerét, amelyet az Index hozott még tegnap. A Tisza-vezér továbbra is tagad és lepropagandistázta a lapot. Aztán, ha kormányra kerülne a Tisza Párt, nemcsak az adót emelné, hanem támogatná azt is, hogy Magyarország legyen teljesen független az orosz energiahordozóktól. Közben zajlanak a béketárgyalások, de a békekeretben rengeteg pénzt kap Ukrajna, amit akár fegyverekre is költhet. Ezekkel a témákkal készült a Rapid adásában Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 18:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter adópolitikai terve nem más, mint a Bokros-csomag volt, aminek rettentően örült a liberális értelmiség, mert jaj, de jó is lesz ez a magyar gazdaságnak, és micsoda bátor lépés, akkor így értékelték – emlékeztetett Czirják Imre. Hozzátette azt is, hogy abban az időben azt nem lehetett mondani, hogy a multiknak jó ez, akik egyre több pénzt szipkáznak ki a családok zsebéből, maximum annyit lehetett mondani, hogy az emberek erre nincsenek felkészülve. Haraszti Gyula hozzátette, hogy lényegében Magyar Péter adócsomagjára sincsenek felkészülve az emberek. Példaként hozta Takács Péter egészségügyi államtitkár reggeli interjúját a Harcosok órájából, ahol azt mondta, hogy a Tisza Párt adórendszere azt eredményezné, hogy egy orvos például több mint 220 ezer forinttal keresne kevesebbet havonta, mint most, vagyis hiába volt a béremelés, Magyar Péterék ezt is tönkretennék. Czirják hozzátette, ha csökkentenének is egy kicsi áfát, az nem állna arányban az adóemeléssel. Haraszti Gyula kiemelte, hogy egyéb intézkedések is veszélyben vannak, így a 25 év alatti fiatalok adómentessége is. De az édesanyák, a családok is aggódhatnak, mert elvennék Magyar Péterék a jelenlegi megemelt és szerzett családi juttatásokat.

Kollégáink áttértek az energiafüggetlenségre is, amelynek egyik módja az is, ha nincs energiánk – jegyezte meg pikírten Czirják Imre. Haraszti Gyula szerint lehetetlennek tűnik, hogy lekapcsolódjunk az orosz energiahordozókról, bár van ilyen terv Brüsszelben.

Aztán munkatársaink arról is elmondták véleményüket, hogy mire költheti Ukrajna a békekeretet, amelyet most hazánk megtámadott. Czirják Imre szerint a pereskedésnek lesz eredménye, mert azt nem lehet hagyni, hogy az ukránok és Brüsszel folyamatosan packázzon velünk.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.