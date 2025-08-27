Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó

Magyar Péter adópolitikai terve nem más, mint a Bokros-csomag volt, aminek rettentően örült a liberális értelmiség, mert jaj, de jó is lesz ez a magyar gazdaságnak, és micsoda bátor lépés, akkor így értékelték – emlékeztetett Czirják Imre. Hozzátette azt is, hogy abban az időben azt nem lehetett mondani, hogy a multiknak jó ez, akik egyre több pénzt szipkáznak ki a családok zsebéből, maximum annyit lehetett mondani, hogy az emberek erre nincsenek felkészülve. Haraszti Gyula hozzátette, hogy lényegében Magyar Péter adócsomagjára sincsenek felkészülve az emberek. Példaként hozta Takács Péter egészségügyi államtitkár reggeli interjúját a Harcosok órájából, ahol azt mondta, hogy a Tisza Párt adórendszere azt eredményezné, hogy egy orvos például több mint 220 ezer forinttal keresne kevesebbet havonta, mint most, vagyis hiába volt a béremelés, Magyar Péterék ezt is tönkretennék. Czirják hozzátette, ha csökkentenének is egy kicsi áfát, az nem állna arányban az adóemeléssel. Haraszti Gyula kiemelte, hogy egyéb intézkedések is veszélyben vannak, így a 25 év alatti fiatalok adómentessége is. De az édesanyák, a családok is aggódhatnak, mert elvennék Magyar Péterék a jelenlegi megemelt és szerzett családi juttatásokat.

Kollégáink áttértek az energiafüggetlenségre is, amelynek egyik módja az is, ha nincs energiánk – jegyezte meg pikírten Czirják Imre. Haraszti Gyula szerint lehetetlennek tűnik, hogy lekapcsolódjunk az orosz energiahordozókról, bár van ilyen terv Brüsszelben.

Aztán munkatársaink arról is elmondták véleményüket, hogy mire költheti Ukrajna a békekeretet, amelyet most hazánk megtámadott. Czirják Imre szerint a pereskedésnek lesz eredménye, mert azt nem lehet hagyni, hogy az ukránok és Brüsszel folyamatosan packázzon velünk.