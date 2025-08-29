Sűrűbb menetrenddel indul a tanév: több járat, új buszvonal és változások a Keletinél

Ismét a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai szeptember 1-től – közölte a vállalat pénteken.

Fotó: Polyák Attila

A közlemény alapján hétfőtől sűrűbben jár a 81-es trolibusz, és kényelmesebb lesz a közösségi közlekedés Zuglóban, az 50-es villamos vonalán pedig ezentúl csak CAF-szerelvények közlekednek majd. A megnövekedett utasforgalom kiszolgálására a 160-as autóbusz délután csúcsidőben sűrűbben, húsz perc helyett 15 percenként közlekedik hétfőtől – tették hozzá.

A BKK és a MÁV-csoport együttműködésének köszönhetően a 218-as autóbusz a dinamikusan fejlődő Üröm és Pilisborosjenő felé közlekedik a solymári áruház helyett, valamint az Aranyvölgy vasútállomásra érkező, illetve onnan induló vonatokhoz hangoltan alakították ki a menetrendet, javítva ezáltal Üröm és Pilisborosjenő elérését.

A Keleti pályaudvar felújítása: változások

A solymári Auchan áruházhoz a 800-as, a 820-as, a 821-es és a 830-as buszokkal lehet eljutni, amelyek szintén sűrűbben járnak majd. A 64-es buszcsalád járatai szintén sűrűbben térnek be a solymári vasútállomáshoz a vonatokhoz csatlakozva, így könnyítve a gyors, közvetlen kötöttpályás eljutást Budapest belvárosába Solymár, Budaliget és Pesthidegkút térségéből.

Elindult a 274-es jelzésű Csobajbusz is, amely a 31-es buszhoz, a H8-as és a H9-es HÉV-ekhez is csatlakozást biztosít, megkönnyítve az eljutást a város számos pontjára.

A Keleti pályaudvar felújítása miatt szeptember 20-ig a BKK a 37E vonatpótló expresszvillamos bevezetésével és járatsűrítésekkel segíti a vonattal fővárosba érkezők közlekedését. A pályaudvar lezárása miatt a 2-es metró szeptember 1-től hétköznapokon, a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben közlekedik – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Vitézy Dávid)