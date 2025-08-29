Szentkirályi Alexandra digitális fórumra hívja a budapestieket + videó

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője új videójában a Budapesti Digitális Polgári Kört népszerűsítette. A kezdeményezés célja, hogy a fővárosiak közvetlenül osszák meg véleményüket a város jövőjéről.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A politikus arra kérte a budapestieket, írják meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak a következő években.

Példaként említette a városképet, a közlekedést, a dugókat, a köztisztaságot, a hajléktalanság kérdését, a biztonságot, a levegőminőséget és a zöldfelületek fejlesztését.

– Osszátok meg velünk, hogy mik azok a témák, amik leginkább foglalkoztatnak titeket a fővárossal kapcsolatban. Kommentben írjátok meg, és formáljuk együtt Budapest jövőjét! – mondta a videójában.