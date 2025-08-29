Szentkirályi AlexandraBudapesti Digitális Polgári Körfidesz

Szentkirályi Alexandra digitális fórumra hívja a budapestieket + videó

A budapesti Fidesz frakciójának vezetője véleményeket, ötleteket vár a fővárosiaktól.

2025. 08. 29. 10:58
Fotó: Hegedüs Róbert
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője új videójában a Budapesti Digitális Polgári Kört népszerűsítette. A kezdeményezés célja, hogy a fővárosiak közvetlenül osszák meg véleményüket a város jövőjéről.

Budapest, 2025. június 25. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A politikus arra kérte a budapestieket, írják meg, mely témákat tartják a legfontosabbnak a következő években. 

Példaként említette a városképet, a közlekedést, a dugókat, a köztisztaságot, a hajléktalanság kérdését, a biztonságot, a levegőminőséget és a zöldfelületek fejlesztését.

– Osszátok meg velünk, hogy mik azok a témák, amik leginkább foglalkoztatnak titeket a fővárossal kapcsolatban. Kommentben írjátok meg, és formáljuk együtt Budapest jövőjét! – mondta a videójában.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra

