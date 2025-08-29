Újabb fontos kedvezmény az Otthon startnál – ennek minden hitelfelvevő örülni fog

A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért. Egy bank már most kedvezményeket jelentett be: százezer forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek – írja pénteki Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet. Az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz húszmillió forintos hitelnél. Ez 21 ezer forint. Egy ötvenmillió forintos hitel esetén pedig 28 500 forint.

Ez ötven–hetvenezer forintnyi megtakarítást jelent.

– Abban bízunk, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól, a jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: