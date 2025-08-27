Tizenkét parkoló autót zúzott le egyetlen kövér gázzal a székesfehérvári ámokfutó

Jogosítványa sem volt annak a férfinak, aki részegen, egy jó kövér gázzal tizenkét parkoló autót zúzott le kedd reggel Székesfehérváron – írja a Feol.
Az eset a Kelemen Béla utcában történt, a zúzdát egy drapp Opel sofőrje indította be. A rendőrség arról ír, hogy igazoltatták az autó vezetőjét, akiről kiderült, hogy erősen ittas és bódult állapotban van, az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. Kiderült az is, hogy jogosítványa sem volt. És ez még semmi.
A drapp Opelt, amit vezetett, nem sokkal korábban vonták ki a forgalomból, amit engedély nélkül hozott el az egyik ismerősétől. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja. Minderről részletesebben a Feol cikkében olvashat.
