rendőrséggázSzékesfehérvárzúzdasofőrámokfutó

Tizenkét parkoló autót zúzott le egyetlen kövér gázzal a székesfehérvári ámokfutó

Szürreálisan indult a kedd reggel a királyok városában.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol2025. 08. 27. 13:04
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jogosítványa sem volt annak a férfinak, aki részegen, egy jó kövér gázzal tizenkét parkoló autót zúzott le kedd reggel Székesfehérváron – írja a Feol. 

Az eset a Kelemen Béla utcában történt, a zúzdát egy drapp Opel sofőrje indította be. A rendőrség arról ír, hogy igazoltatták az autó vezetőjét, akiről kiderült, hogy erősen ittas és bódult állapotban van, az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. Kiderült az is, hogy jogosítványa sem volt. És ez még semmi. 

A drapp Opelt, amit vezetett, nem sokkal korábban vonták ki a forgalomból, amit engedély nélkül hozott el az egyik ismerősétől. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja. Minderről részletesebben a Feol cikkében olvashat. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu