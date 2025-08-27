Tizenkét parkoló autót zúzott le egyetlen kövér gázzal a székesfehérvári ámokfutó

Az eset a Kelemen Béla utcában történt, a zúzdát egy drapp Opel sofőrje indította be. A rendőrség arról ír, hogy igazoltatták az autó vezetőjét, akiről kiderült, hogy erősen ittas és bódult állapotban van, az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. Kiderült az is, hogy jogosítványa sem volt. És ez még semmi.