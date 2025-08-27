Meglátogatta Borsodban a féltestvére az élettársával és a három kiskorú nevelt gyermekével a vádlottat két éve, 2023 nyarán. A családtagok a házban két szobán megosztozva töltötték az éjszakákat – írja az ügyészség.
Lefogta a hétéves kislány kezét a borsodi férfi, nehogy egy kicsit is ellenálljon annak, amit az ágyban akart vele csinálni
Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki részegen szexuálisan zaklatta féltestvére vendégségben nála tartózkodó kiskorú lánygyermekét.
Az egyik szobában a vádlott aludt egy ágyban féltestvére hétéves nevelt lánygyermekével. A vendégség tartama alatt egyik este a vádlott ittas állapotban a mellette fekvő sértettel – annak kezeit lefogva – szexuális cselekményt végzett.
A kiskorú lány nem mert szólni az édesanyjának a történtekről, mert attól félt, hogy a nevelőapja, aki a vádlott féltestvére, bántalmazni fogja.
Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta a végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.
Felháborító a Tisza-csomag, ami megszüntetné az egykulcsos szja-t
Különösen súlyos, hogy a különböző kedvezményeket megszüntetné Magyar Péter pártja.
Lelőtte a testvérét egy kilencéves kisfiú Csongrádban, vádat emeltek a szülők ellen
A 12 éves gyerek életveszélyes sérülést szenvedett.
Több mint háromezermilliárd forintot tervez elkölteni a kormány Budapesten
Kórházépítés, hídépítés, vasúti korszerűsítések, utak felújítása és építése is szerepel a listán.
Menczer Tamás: A Momentum és a Tisza egyforma, mindig Brüsszelt választják a magyar érdek helyett
Gelencsér Ferenc kijevi látogatást tett Zelenszkijnél.
