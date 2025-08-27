Lefogta a hétéves kislány kezét a borsodi férfi, nehogy egy kicsit is ellenálljon annak, amit az ágyban akart vele csinálni

Az egyik szobában a vádlott aludt egy ágyban féltestvére hétéves nevelt lánygyermekével. A vendégség tartama alatt egyik este a vádlott ittas állapotban a mellette fekvő sértettel – annak kezeit lefogva – szexuális cselekményt végzett.

A kiskorú lány nem mert szólni az édesanyjának a történtekről, mert attól félt, hogy a nevelőapja, aki a vádlott féltestvére, bántalmazni fogja.