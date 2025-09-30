A Gyurcsány-érában tollasodott meg Magyar Péter újdonsült tanácsadója

Több mint 30 közbeszerzést nyert meg 2004 és 2010 között az az IFUA Horváth & Partners néven futó vállalkozás, amelynek Linkedin-profilja szerint 1999 és 2025 között munkavállalója, majd pedig résztulajdonosa volt Tanács Zoltán, akit tegnap jelentettek be a Tisza Párt új tanácsadójaként. A nyilvánosan elérhető szerződések alapján

nagyjából egymilliárd forintnyi közbeszerzést nyert meg a szóban forgó cég 2004 és 2010 között.

A IFUA Horváth & Partnersben ráadásul Tanács Zoltán nagyon látványos karriert futott be, mindössze tíz év alatt tanácsadóból partnerré (tulajdonostárssá) lépett elő. Tanács a cégen keresztül éveken keresztül dolgozott a balliberális kormányok minisztériumainak, hatóságoknak, egyetemeknek, kórházaknak.

A szerződések között szerepelnek informatikával, kibervédelemmel, energetikával, közigazgatással, egészségüggyel, oktatással és egyszerű tanácsadással kapcsolatosak. Külön érdekesség, hogy az egyik nyertes közbeszerzésben a MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. cégszintű stratégiájának kidolgozását vállalta Tanács cége.

Azt nem tudni, mi volt a stratégiában, de arra bizonyosan mindenki emlékszik, hogy egy évvel később a második Gyurcsány-kormány kétfordulós pályázatot hirdetett a vállalat eladására, és el is adta a nyereséges vállalatrészt az osztrákoknak.

Annak ellenére, hogy a Tisza Párt új tanácsadója az utóbbi hónapokban már komoly kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben, természetesen a 2010-es kormányváltás után sem hagyott fel a cégén keresztül az állami pénzek felmarkolásával.

(Forrás: Opten)

Tanács Zoltán saját és a Tisza Párt bevallása szerint ezen cégben mondott le 2025 márciusában vezetői pozíciójáról, hogy pihenjen, de rövid időn belül feltűnt a Tisza Párt környékén. Az Opten nyilvánosan elérhető információi szerint ugyanakkor továbbra is résztulajdonosa a vállalkozásnak.

Németországi nagyvállalatnak dolgozott Tanács Zoltán

A Tisza Párt újdonsült szakértőjének már említett cége a németországi Horváth AG nemzetközi tanácsadó cég magyar leányvállalata. Tanács Zoltán először itt lett munkavállaló 1999-ben, egyből diplomája megszerzése után.