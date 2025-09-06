Rendkívüli

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

Magyar Honvédség (MH)Adaptive Hussarshadgyakorlat

Ezeken az útvonalakon hatalmas katonai konvojokba futhatunk bele

Már javában zajlik a honvédség nagyszabású országvédelmi gyakorlata, továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján – hívta fel a figyelmet a Honvédelmi Minisztérium. Közleményükben kiemelték, az ország több pontján, hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona lesz mozgásban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 15:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – hívta fel a figyelmet a Honvédelmi Minisztérium. Tájékoztatásuk szerint az előre tervezett, NATO-keretek közt megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona – hivatásosok és tartalékosok egyaránt – vonul fel az ország több pontján, számos komplex műveletben részt véve.

Egy harcászati gyakorlaton résztvevő PZH 2000-es önjáró löveg (Forrás: Honvédelem.hu)
Egy harcászati gyakorlaton részt vevő PzH 2000-es önjáró löveg (Forrás: Honvédelem.hu)

A gyakorlat végrehajtása kapcsán – csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt – továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, Fajsz-Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton történő eszközátcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10. között.

A közlemény szerint az említett időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes–Kiskunfélegyháza–Fülöpjakab–Jakabszállás–Soltvadkert–Kiskőrös–Öregcsertő–Drágszél–Miske–Fajsz, valamint a Szentes–Kiskunfélegyháza–Fülöpjakab–Jakabszállás–Soltvadkert–Kecel–Császártöltés–Sükösd–Dusnok–Fajsz útvonalakon és vissza.

Szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását kettő aknamentesítő hajóval és 29 fővel aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja–Fajsz folyami útvonalon mozogva a honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori-Fajsz térségében. A két aknamentesítő hajó szeptember 10-én visszacsoportosítást hajt végre az MH Hadikikötőbe – közölte a minisztérium.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Honvédelem.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu