Ezeken az útvonalakon hatalmas katonai konvojokba futhatunk bele

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – hívta fel a figyelmet a Honvédelmi Minisztérium. Tájékoztatásuk szerint az előre tervezett, NATO-keretek közt megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona – hivatásosok és tartalékosok egyaránt – vonul fel az ország több pontján, számos komplex műveletben részt véve.

Egy harcászati gyakorlaton részt vevő PzH 2000-es önjáró löveg (Forrás: Honvédelem.hu)

A gyakorlat végrehajtása kapcsán – csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt – továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, Fajsz-Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton történő eszközátcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10. között.

A közlemény szerint az említett időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes–Kiskunfélegyháza–Fülöpjakab–Jakabszállás–Soltvadkert–Kiskőrös–Öregcsertő–Drágszél–Miske–Fajsz, valamint a Szentes–Kiskunfélegyháza–Fülöpjakab–Jakabszállás–Soltvadkert–Kecel–Császártöltés–Sükösd–Dusnok–Fajsz útvonalakon és vissza.

Szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását kettő aknamentesítő hajóval és 29 fővel aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja–Fajsz folyami útvonalon mozogva a honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori-Fajsz térségében. A két aknamentesítő hajó szeptember 10-én visszacsoportosítást hajt végre az MH Hadikikötőbe – közölte a minisztérium.