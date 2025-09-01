Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

NAVkonzultációmesterséges intelligenciaadózás

Hamarosan az adózást is teljesen átalakíthatja a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) szerepét vizsgálja az adózásban az idei Nemzeti adókonzultáció.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 01. 9:55
AI assistant with LLM, big data, machine learning, and generative AI powers prompt engineering and supports agentic AI for advanced business applications. Latch mestersges intelligencia
Fotó: Shutterstock Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 30-án Budapesten tartják az adózás legnagyobb szakmai fórumát, a Nemzeti adókonzultációt. Az esemény fókuszában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint az MI-korszak adózási kihívásai, a digitális megfelelés új trendje, valamint a NAV számos online, vállalkozásokat segítő szolgáltatása áll.

 

 A közlemény szerint a NAV bemutatja, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a kockázatelemzést és az ellenőrzést. 

A szakemberek megvizsgálják, milyen további szolgáltatással bővülhet az eÁFA, az Ügyfélportál (ÜPO), a NAV-Mobil és az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), valamint a konzultáció egyik kiemelt témája lesz a NAV legújabb fejlesztése az ePénztárgép. A Nemzeti adókonzultáción való részvétel lehetőséget ad arra, hogy az adószakma képviselői első kézből ismerhessék meg a NAV jövőképét, betekintést nyerjenek a legújabb digitális adózási trendekbe, valamint hogy találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek több száz szakmai döntéshozóval, piaci szereplővel, pénzügyi vezetővel, könyvelővel, adótanácsadóval, érdekképviselettel és IT-szakemberrel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu