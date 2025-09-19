balesetkisteherautósÁmokfutóBudapestkórház

Ámokfutó okozott súlyos balesetet egy kereszteződésben Budapesten

Letarolt egy taxist, kidöntött egy lámpát, majd nekicsapódott egy villanyoszlopnak egy kisteherautós éjjel a fővárosban. A balesetben két ember is megsérült.

2025. 09. 19. 16:06
Egy fehér kisteherautós száguldozott Budapesten még csütörtökön éjjel. Ahogy az Origo írja a Bors információi alapján, a sofőr nem állt meg a közlekedési lámpa piros jelzésére, hanem behajtott egy forgalmas kereszteződésbe. A furgon egy szabályosan közlekedő taxisnak hajtott. Az ütközés erejétől kidöntött egy lámpát, végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg. Rendőrök, mentők, tűzoltók siettek a súlyos baleset helyszínére.

Mindent letarolt, ami az útjába került. Súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten.
Két ember sérült a balesetben

A furgon vezetője beszorult, őt a tűzoltók mentették ki. Körbevágták a szélvédőt és a bal első ajtót, hogy kiemelhessék a súlyosan sérült férfit. Rajta kívül még egy embert, a taxisofőrt is kórházba kellett vinni az ámokfutó miatt. A TV2 Tények videója ITT tekinthető meg a balesetről. 

Ezután pár órával, szeptember 19-én reggel egy autó átrepült egy családi ház kerítésén a Nógrád vármegyei Tereskénél. Hogy őt hogyan tudták kiszabadítani a tűzoltók a kerítés mögül, megtudhatja, ha ide kattint.

 

