Ámokfutó okozott súlyos balesetet egy kereszteződésben Budapesten

Egy fehér kisteherautós száguldozott Budapesten még csütörtökön éjjel. Ahogy az Origo írja a Bors információi alapján, a sofőr nem állt meg a közlekedési lámpa piros jelzésére, hanem behajtott egy forgalmas kereszteződésbe. A furgon egy szabályosan közlekedő taxisnak hajtott. Az ütközés erejétől kidöntött egy lámpát, végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg. Rendőrök, mentők, tűzoltók siettek a súlyos baleset helyszínére.

Mindent letarolt, ami az útjába került. Súlyos balesetet történt csütörtök éjjel Budapesten.

Két ember sérült a balesetben

A furgon vezetője beszorult, őt a tűzoltók mentették ki. Körbevágták a szélvédőt és a bal első ajtót, hogy kiemelhessék a súlyosan sérült férfit. Rajta kívül még egy embert, a taxisofőrt is kórházba kellett vinni az ámokfutó miatt. A TV2 Tények videója ITT tekinthető meg a balesetről.

