Büszkén pózolnak a baloldali politikusok a kormány által kifizetett villamosoknál, mintha az ő érdemük lenne

„Megérkeztek és Kispesten is járnak az új, modern CAF villamosok” – írja a közösségi oldalán Dódity Gabriella, a kispesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Most, hogy a baloldali politikusok mindegyike felvonult az új járművek mellett, a politikus szerint érdemes a színfalak mögé lesni.

A CAF villamosok beszerzésére még Tarlós István főpolgármester kötött szerződést, amikor úgy vette át a fővárost a baloldaltól, hogy nemcsak a pénztárca volt üres, hanem a járműpark is botrányos állapotú volt.

A kormány 54 milliárd forintot biztosított a beszerzésre. Karácsony Gergelynek csak le kellett hívnia a meglévő szerződésben szereplő újabb ütemet. A többi, fotókon szereplő baloldali politikusnak köze sincs semmihez sem – hangsúlyozta Dódity Gabriella, aki azt is megjegyezte:

Karácsony Gergely feladata az 50-es villamos vonalának akadálymentesítése.

„Szerencsétlenkednek a közbeszerzési kiírással, és még csak egy árajánlatig sem jutottak el. Ugyanúgy, mint ahogyan anno a Határ úti metrómegálló felújításánál, itt is csak a dátumokat tologatják egyre későbbre, mint tette anno Bróker Marcsi a kifizetésekkel” – utalt a villamos mögötti plakátra a kormánypárti politikus.

Kunhalmi Ágnes is posztolt a villamosokról, szerinte óriási sikert ért el, és teljesítette az ígéretét. Hogy pontosan mit tett ezért a sikerért, azt csak ő tudhatja.