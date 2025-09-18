Minden jóérzésű embert vár Bayer Zsolt a ma esti Charlie Kirk megemlékezésre

Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hív mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az amerikai nagykövetségnél Budapesten. A publicista ismét lapunkban intézett felhívást „minden jóérzésű” emberhez:
Várok minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra e hét 18-án, csütörtökön, este hat órakor a Szabadság térre, az Egyesült Államok nagykövetsége elé. Mutassuk meg, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni és nem feledjük a mieinket!
Bayer a felhívásában felidézte, múlt hét szerdán brutálisan meggyilkoltak egy konzervatív, keresztény családapát, Charlie Kirköt pusztán a véleménye, politikai állásfoglalása miatt.
A merénylet óta a halálán örömködnek lelketlen, aljas gazemberek. A normális többség pedig csöndben gyászol. A normális többség mindig csöndben gyászol. Amikor meghalt George Floyd, többszörösen büntetett előéletű, drogos fekete bűnöző, lángba borították Amerikát. Gyújtogatások, zavargások, rendőrgyilkosságok, fosztogatás kísérte a BLM és a hozzájuk hasonló szervezetek „gyászát”. Most csend van, gyász van, imádság van. És ez így helyes
– jelentette ki lapunk publicistája.
A kezdeményezéshez Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is csatlakozott. Közösségi oldalán az írta,
Én ott leszek!