Minden jóérzésű embert vár Bayer Zsolt a ma esti Charlie Kirk megemlékezésre

A merénylet óta a halálán örömködnek lelketlen, aljas gazemberek. A normális többség pedig csöndben gyászol. A normális többség mindig csöndben gyászol. Amikor meghalt George Floyd, többszörösen büntetett előéletű, drogos fekete bűnöző, lángba borították Amerikát. Gyújtogatások, zavargások, rendőrgyilkosságok, fosztogatás kísérte a BLM és a hozzájuk hasonló szervezetek „gyászát”. Most csend van, gyász van, imádság van. És ez így helyes