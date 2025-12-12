Interjút adott a Klasszis Médiának Bokros Lajos, a Horn-kormány volt pénzügyminisztere. Ifjak és idegen bolygókról érkezők figyelmébe!

Nevezett a magyar gazdaságtörténet valaha volt legdurvább megszorító intézkedéscsomagjának a megalkotója.

Az 1995-ben készített Bokros-csomag lényege: minden létező szociális juttatást el kell venni az emberektől. (Miután az alkotást az Alkotmánybíróság megsemmisítette, Bokrosnak jó darabig nyoma veszett. Csak a 2010-es választás előtt merészkedett elő a politikai elfekvőből; az MDF-hez szegődött, ahol Dávid Ibolya elnök asszony uniós politikust csinált belőle, sőt miniszterelnök-jelöltté tette. Nyerni ugyan nem nyert, viszont megszűnt a pártja.)

Bokros Lajos afféle állatorvosi ló. Minden megtalálható benne, amit épeszű ember utál a liberálisokban. Lám, ezúttal sem röstellt megszólalni a nyilvánosság előtt.

Visszamondta az összes baloldali frázist; mindazon megszorítások mellett érvelt, amelyek a Tisza-javaslatgyűjteményben is helyet kaptak.

Az összes közül a legdöbbenetesebb, hogy gonosznak nevezte a többgyermekes anyák jelenlegi adómentességét. Éppen most, amikor talán a legjobban érzékelhető a Bokros-csomag legkárosabb következménye, a megszorítások nyomán meg nem született gyermekek hiánya. A leharcolt pénzügyi inkvizítor állapotában láthatóan nem történt érdemi javulás, érvei, gondolatai előrehaladott státusra utaltak. Azt magyarázza: mivel az Orbán-kormány felelőtlen döntéseket hozott, nincs más választás, mint a kíméletlen megszorítás. Jó múltkor egyik beszédét így kezdte: – Tudom, hogy sokan utálnak. – Nagy tapsot kapott.