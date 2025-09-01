Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt hat évre ítélte az LMP egykori politikusát a bíróság – derült ki a Kaposvári Törvényszék lapunknak adott válaszából. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfit hat évre a közügyektől is eltiltották. Az ügyészség fellebbezett az ítélet és a közügyektől eltiltás súlyosbítása miatt.

K. Gábor korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt.

A férfi a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét.

Kampányát a párt nagyágyúi segítették: a nyilvános fotók és videók tanúsága szerint személyesen utaztak a határ menti településre, hogy együtt gyűjtsenek aláírást vele.

Szökésben volt

Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmény miatt még 2023. február 26-án adtak ki elfogatóparancsot, majd egy nappal később el is fogták és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Egy gyermekkel fajtalankodott

Az ítélet lényege szerint az egykori LMP-s politikus 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel.

A férfi ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a gyermekkel, akik azt várták az idősebb férfitól, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút.

K. Gábor azonban a kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve, 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott,

ahol „szexuális cselekményt végzett vele”.

Feltételezhetően a férfi telefonján, vagy a számítógépén találtak pedofil tartalmakat, ezért mondhatták ki bűnösnek gyermekpornográfia miatt is.