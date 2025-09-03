Magyar BálintTisza PártMagyar Péter

Brüsszeli gyarmattá tenné Magyarországot a tiszássá avanzsált Magyar Bálint

Ismét egy belső fórumról készített videófelvétel buktathatja le a Tisza Párt terveit arra az esetre, ha hatalomra kerülnének. Kiderül belőle, hogy a párt holdudvarában dolgozó szakértők az uniós jogot helyeznék a magyar alaptörvény fölé, és feles többséggel módosítanának kétharmados törvényeket – írja a Tűzfalcsoport.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03.
Magyar Bálint, egykori SZDSZ-es politikus is kiállt Magyar Péter, a Tisza Párt vezére mellett. Fotó: Hír TV
A Tűzfalcsoport a Magyar Péter oldalán újra reflektorfénybe kerülő volt SZDSZ-es oktatási miniszter, Magyar Bálint esetét elemzi. Miután évekre visszavonult az aktív politizálástól, 2024 őszétől kezdve újra aktivizálta magát: „A rendszerváltás stratégiája – a 2026-os választás feltételei” című előadásával a Tisza Párthoz köthető rendezvényeken, a Tisza-szigetek berkein belül lépett fel, köztük a 13. kerületi Áradás Tisza-sziget meghívására is, amelyről felvétel is készült, és amely a YouTube-on elérhető.

Az előadás egyik központi gondolata eredetileg Fleck Zoltán jogász-szociológustól származik, aki már korábban felvetette: kétharmados törvényeket lehetne feles többséggel is módosítani – vagy akár alkotmányozni is. Továbbá nyíltan azt is pedzegette, hogy olyan átmeneti intézkedések szükségesek, amelyek ideiglenesen felfüggesztik az alaptörvény egyes pontjait, hogy kormányozható legyen az ország, különben – szerinte – a demokratikus kormányzás lehetetlen lenne.Minden jel arra mutat, hogy Magyar Bálint támogatja ezt az ötletet – legalábbis a Tisza-szigetek körében előadott anyag logikája közelít ehhez a gondolatvilághoz.

Különösen aggasztó az az állítás Magyar Bálint előadásában, hogy az EU-s jogot a magyar elé kell helyezni. 

Ezzel implicit módon azt kommunikálják: az ország szuverenitása és alkotmányos rendje alá van rendelve külső jogi normáknak. Ez a gondolat pedig, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne és megvalósítaná az elhangzottakat, komoly jogi és politikai következményekkel bírna: felveti, hogy nyíltan elismerik az uniós jog elsőbbségét, amely ez esetben egy olyan kérdésben is, mint a migráció, elsőbbséget élvezne, és akkor a migrációs paktum is magasabb rendűvé válhatna értelmezésükben az alaptörvénnyel szemben. Brüsszelben pedig tapsikolna örömében az Európai Bizottság.

A Tűzfalcsoport kiderítette, Magyar Bálint előadása részben támaszkodik Kim Lane Scheppele elemzéseire. A jobboldali olvasóközönség számára Scheppele jól ismert a Soros-hálózat értelmiségi közegeiben betöltött szerepe miatt, hiszen Magyarország egyik legkritikusabb külföldi bírálója. Egy olyan gondolatot idézett tőle a volt SZDSZ-es politikus, miszerint „követni kell az uniós jogot”, mert „az alaptörvény világosan kimondja, hogy a nemzetközi egyezmények elsőbbséget élveznek a magyar jogszabályokkal szemben”.

Kim Lane Scheppele állítása és ezáltal Magyar Bálint gondolatmenete egyszerűen hamis. Az alaptörvény nem mondja ki, hogy a nemzetközi egyezmények felülírhatják a magyar alkotmányt – sőt, ennek éppen az ellenkezője igaz. Az alaptörvény világosan kimondja: az maga a magyar jogrendszer alapja, vagyis minden más jogforrás csak abból eredeztethető. Aki mást állít, az vagy nem ismeri a magyar alkotmányos rendet, vagy szándékosan ferdíti el a valóságot.

A felvázolt baloldali értelmezés tehát nem más, mint politikai blöff: azt próbálják elhitetni a közvéleménnyel, hogy Brüsszel jogi diktátumai automatikusan felülírhatják a magyar alkotmányt. Ez azonban egyszerűen nem igaz. A migrációs paktum sem élvezhet elsőbbséget az alaptörvénnyel szemben – legfeljebb azok szerint, akik szívesen áldozták/áldoznák fel hazánk szuverenitását külföldi érdekek oltárán.

