Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Budai GyulaKötcseMagyar Péter

Budai Gyula feljelentést tett, Magyar Péter videósát is beazonosították

A rendőrséghez fordult Budai Gyula, miután a Tisza Párt szimpatizánsai akasztással fenyegették az M1 riporterét, illetve megfélemlítettek egy kisgyermekes családot. Az esetről felvétel is készült, azon pedig - a feljelentés szerint - a tiszások mellett Magyar Péter videósa is beazonosítható.

Munkatársunktól
2025. 09. 10. 11:03
Csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával tett feljelentést Budai Gyula a tiszás szimpatizánsok agresszív viselkedése miatt. 

A feljelentés előzménye, hogy a Tisza-szimpatizánsok vasárnap Kötcsén megfenyegették a közmédia stábját, Császár Attila riportert és kollégáit. Egy csoport később odáig ment, hogy akasztással is elkezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes család vette védelmébe, akik számon kérték a hőbörgő tiszásokon a stílust, amit a falu lakóinak, köztük gyerekeknek is végig kellett hallgatniuk. A Tisza-szimpatizánsok ezek után belekötöttek a kisgyermekes családba. 

Budai Gyula már az eset után megígérte, hogy feljelentést fog tenni, ami tegnap meg is történt. A miniszteri biztos az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK) megküldött feljelentésében kiemelte, hogy a kisgyermekes családot (köztük a három gyermeket) körbeállták a tiszások és „elkezdték provokatív, kötekedő magatartással megfélemlíteni“. 

A nyilvánosságra került videón több tiszás szimpatizáns mellett jól beazonosítható Magyar Péter videósa, Ország Kornél - áll a feljelentésben, amiben Budai azt is leírta, hogy a tiszások magatartása alkalmas volt arra, hogy mind a felnőttekben, mind a gyerekekben félelmet és riadalmat keltsenek.

