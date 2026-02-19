rendezvénytisza párttisza - szigetekeseményMagyar Péter

Kudarcos utcafórumokat tartanak a tiszások

A korábbi, novemberben kezdődött országjáró rendezvényekhez képest is kevesen kíváncsiak Magyar Péter fórumaira.

Munkatársunktól
2026. 02. 19. 4:50
Egyre kevesebb látogatót vonzanak a Tisza Párt elnökének országjáró rendezvényei. Lapunk információi szerint folyamatosan csökken az érdeklődés a vidéki rendezvények iránt, a szervezők pedig egyre nehezebben tudják pótolni a kieső tömegeket. 

20251023 Budapest Tisza párt Október 23 ünnepsége a Hősök terén. Fotó: Csudai Sándor CSS MW képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Csudai Sándor

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint az események szervezésekor komoly problémát okoz, hogy az előzetes igényfelmérések alapján mindössze néhány száz embert érdeklődik Magyar Péter rendezvényei iránt. Kiemelte, 

először tartunk mindig egy igényfelmérést, amiből kiderül, hogy kudarcba fog fulladni az esemény. Ezt követően riasztjuk az örökösen lenézett Tisza-szigeteket. Ha pedig ez sem megy, akkor a különböző egyéni körzetekben a csapatokat riasztjuk.

Az informátorunk szerint ennek eredményeként az elhivatottabb aktivisták Pest vármegyéből mindenfelé megjelennek, így akadályozva meg az egyes rendezvények kudarcát.

Ennek a bábszínháznak ugyanakkor az a következménye, hogy Magyar Péter nem tud lemenni kistelepülésekre. Azokra a helyekre ugyanis nem lehet lebukás nélkül sok embert levinni, az ottaniakra pedig nem számíthatunk

– tette hozzá a forrás. Elárulta, ugyan Magyar Péter valóban el fog jutni az összes egyéni választókerületbe a választásokig, de kizárólag a nagyobb településekre hajlandó elmenni, ötezer fő alatti településeken szinte nem is lehet majd találkozni vele. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke érkezik a párt országjárásának szegedi állomására. Balra Borbély Alexandra színésznő (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

