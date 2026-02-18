Ahogy tisztul a kép Magyar Péter drogos házibulijáról, úgy nő a nyomás a Tisza vezetőjén

Minden jel arra utal, hogy újabb meglepő fordulatokra derülhet még fény Magyar Péter 2024. augusztus 3-i házibulija kapcsán, ami egyre kínosabb a Tisza Párt elnökének. A lassan csepegtetett információk fokozott nyomást helyeznek Magyar Péterre, aki már egyetlen fénykép megjelenése után magára vette a történetet és többször is nyilatkozott, elismerve például, hogy a házibuliban kábítószer volt, amihez bevallása szerint nem nyúlt. Azóta viszont több olyan fejlemény is akadt, amelyek kétséget ébresztenek a politikus állításával kapcsolatban.

De nézzük, mit tudunk eddig a 2024-es nyári éjszakán történtekről!

Rejtélyes weboldal jelent meg február 10-én a Radnaimark.hu weboldalon. A Tisza Párt alelnökének nevével bejegyzett domainen egy biztonsági kamerás felvételből kivágott kép volt látható, a „coming soon”, vagyis a „hamarosan” felirat kíséretében. A fotó egy hálószobát, illetve abban egy feltúrt ágyat mutatott, mellette tálcán kábítószergyanús fehér por.

Kérdés nélküli magyarázkodások

Az oldalról először a Vadhajtások nevű lap számolt be, majd délután a 444 azt írta, hogy őket maga Radnai Márk hívta fel az ügyben. Az ellenzéki párt vezető politikusa arról beszélt a lapnak, hogy bár sokat költözött az elmúlt időszakban, a képen látható szoba nem valamelyik lakását mutatja. Azt is állította, hogy nem ismeri a helyiséget. Hozzátette, hallott arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, ő egyáltalán nem homofób, így nem is akart ezekre reagálni. Radnai szerint bármivel is állnak elő, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, ami bármilyen szinten közügy tárgyát képezheti.

Nem sokkal Radnai magyarázkodása után, még aznap kora este, Magyar Péter is posztolt a közösségi oldalán. Ez azért volt különös, mert semmilyen információ nem jelent meg a nyilvánosságban arról, hogy neki bármi köze lenne a fotón látható szobához. A Tisza elnöke mégis úgy gondolta, hogy reagálnia kell: arról írt, hogy régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel, lejáratással. „Sejtem, hogy egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni, amelyen az akkori barátnőmmel intim együttlét közben vagyunk láthatók” – fogalmazott Magyar Péter.

Ekkor tehát csupán az akkori barátnőjével folytatott szexuális együttlétről számolt be, kábítószerről szót sem ejtett. A Radnaimark.hu oldalon továbbra is csupán a hálószoba és a széttúrt ágy, mellette a gyanús por volt látható, Magyar mégis a „nevére vette” az ügyet, minden bizonnyal amolyan elővágásként.

Beismerés a drogos buliról

Két nap múlva, február 12-én frissült a honlap: a „coming soon” felirat helyét a „once upon a time…” (azaz egyszer volt, hol nem volt) szöveg és egy dátum vette át, amely szerint a felvétel 2024. augusztus 2-ról 3-ra virradó éjszaka készülhetett. A rejtélyes, szállodai szobát ábrázoló kép továbbra is változatlan maradt, azonban Magyar Pétert vélhetően annyira nyugtalanította az újabb információ, hogy késztetést érzett előállni egy bővebb magyarázattal. A hivatalos YouTube-oldalán ezúttal immár videóban tett „vallomást” az ominózus éjszakán történtekről.