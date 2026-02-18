Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

Magyar Pétertisza pártradnai márk

Ahogy tisztul a kép Magyar Péter drogos házibulijáról, úgy nő a nyomás a Tisza vezetőjén

Rejtélyes weboldalon megjelent kamerakép egy hálószobáról, benne széttúrt ágy, mellette tálcán fehér por – így indult az a történet, ami láthatóan egyre kínosabbá válik Magyar Péter számára. Hiába próbálta a Tisza Párt elnöke elővágásként rövidre zárni az ügyet, a drogos házibuliról elmondott „beismerő vallomása” – amiben tagadta, hogy ő maga fogyasztott volna a helyszínen lévő kábítószerből – nem érte el a célját, mivel szinte naponta látnak napvilágot újabb és újabb információk. Összeállításunkban bemutatjuk a 2024 augusztusi drogos házibuli eddig megismert legfontosabb mozzanatait és ezzel azt is, hogyan omlik össze Magyar Péter védekezése, aminek előadására egyébként senki nem szólította fel a pártelnököt.

2026. 02. 18.
Minden jel arra utal, hogy újabb meglepő fordulatokra derülhet még fény Magyar Péter 2024. augusztus 3-i házibulija kapcsán, ami egyre kínosabb a Tisza Párt elnökének. A lassan csepegtetett információk fokozott nyomást helyeznek Magyar Péterre, aki már egyetlen fénykép megjelenése után magára vette a történetet és többször is nyilatkozott, elismerve például, hogy a házibuliban kábítószer volt, amihez bevallása szerint nem nyúlt. Azóta viszont több olyan fejlemény is akadt, amelyek kétséget ébresztenek a politikus állításával kapcsolatban.

 

De nézzük, mit tudunk eddig a 2024-es nyári éjszakán történtekről!

Rejtélyes weboldal jelent meg február 10-én a Radnaimark.hu weboldalon. A Tisza Párt alelnökének nevével bejegyzett domainen egy biztonsági kamerás felvételből kivágott kép volt látható, a „coming soon”, vagyis a „hamarosan” felirat kíséretében. A fotó egy hálószobát, illetve abban egy feltúrt ágyat mutatott, mellette tálcán kábítószergyanús fehér por.

Kérdés nélküli magyarázkodások

Az oldalról először a Vadhajtások nevű lap számolt be, majd délután a 444 azt írta, hogy őket maga Radnai Márk hívta fel az ügyben. Az ellenzéki párt vezető politikusa arról beszélt a lapnak, hogy bár sokat költözött az elmúlt időszakban, a képen látható szoba nem valamelyik lakását mutatja. Azt is állította, hogy nem ismeri a helyiséget. Hozzátette, hallott arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, ő egyáltalán nem homofób, így nem is akart ezekre reagálni. Radnai szerint bármivel is állnak elő, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, ami bármilyen szinten közügy tárgyát képezheti.

Nem sokkal Radnai magyarázkodása után, még aznap kora este, Magyar Péter is posztolt a közösségi oldalán. Ez azért volt különös, mert semmilyen információ nem jelent meg a nyilvánosságban arról, hogy neki bármi köze lenne a fotón látható szobához. A Tisza elnöke mégis úgy gondolta, hogy reagálnia kell: arról írt, hogy régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel, lejáratással. „Sejtem, hogy egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni, amelyen az akkori barátnőmmel intim együttlét közben vagyunk láthatók” – fogalmazott Magyar Péter.

Ekkor tehát csupán az akkori barátnőjével folytatott szexuális együttlétről számolt be, kábítószerről szót sem ejtett. A Radnaimark.hu oldalon továbbra is csupán a hálószoba és a széttúrt ágy, mellette a gyanús por volt látható, Magyar mégis a „nevére vette” az ügyet, minden bizonnyal amolyan elővágásként.

Beismerés a drogos buliról

Két nap múlva, február 12-én frissült a honlap: a „coming soon” felirat helyét a „once upon a time…” (azaz egyszer volt, hol nem volt) szöveg és egy dátum vette át, amely szerint a felvétel 2024. augusztus 2-ról 3-ra virradó éjszaka készülhetett. A rejtélyes, szállodai szobát ábrázoló kép továbbra is változatlan maradt, azonban Magyar Pétert vélhetően annyira nyugtalanította az újabb információ, hogy késztetést érzett előállni egy bővebb magyarázattal. A hivatalos YouTube-oldalán ezúttal immár videóban tett „vallomást” az ominózus éjszakán történtekről.

Magyar ebben arról beszélt, hogy 2024. augusztus 2-án a Tisza nyári partit szervezett a támogatóinak, ezen részt vett ő is. A rendezvényen szintén ott volt Vogel Evelin, aki később róla készült hangfelvételekkel jelent meg a nyilvánosságban. Ekkor, mint Magyar mondta, már nem voltak párkapcsolatban, de a nő elhívta őt egy házibuliba, ahová el is ment, éd „hagyta magát elcsábítani”. A politikus szavai szerint Vogellel ezután a képen látható lakásba mentek. 

Érdekes, hogy itt fontosnak tartotta megjegyezni, az ingatlanban Radnai Márk sem akkor, sem máskor nem járt. Majd azzal folytatta, hogy más ismeretlenek viszont voltak a lakásban, előttük az asztalon alkoholt és kábítószer kinézetű anyagot is látott a Tisza elnöke, de ezekből nem fogyasztott. A volt barátnőjével ezután lefeküdtek „az egész ország által megismert szobában”, hajnal 5-től délig ott voltak a lakásban, aztán közösen ebédeltek. Magyar arról beszélt, hogy később Vogel viselkedéséből és zsarolásaiból egyértelművé vált, hogy „orosz típusú kompromatba” sétált bele, de tiszta a lelkiismerete, mert semmilyen jogszabálysértő dolgot nem követett el.

Szemtanú cáfolja Magyar Pétert

Február 15-én a Blikknek nyilatkozott egy szemtanú, aki állítása szerint együtt ment Magyar Péterrel abba a házibuliba, ahol a később nyilvánosságra került fotó is készült. Ezzel tehát már cáfoltnak tekinthető Magyar állítása, amely szerint Vogel Evelinen kívül senkit nem ismert a lakásban tartózkodók közül. Az arab származású férfi, Abdoul elmondta, mit tapasztalt azon az augusztusi éjszakán. – Egy átlagos péntek estének indult, a barátaimmal mentünk szórakozni, semmi különöset nem terveztünk – mondta. – A Lock nevű helyre mentünk, ahová gyakran járunk, és ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt bulija zajlik. A tánctéren megláttam Magyar Pétert. Nem voltunk közeli ismerősök, de korábban már találkoztunk. Később odajött köszönni valakinek a társaságunkból, majd ott maradt beszélgetni.

A későbbiekben a szórakozóhelyről Magyarékkal együtt mentek fel a nagykörúti lakásba, ahol Abdoul szerint érkezésükkor a buli már a végéhez közeledett. Akkor még azt hitte, valaki lakásán vannak, csak később, a cikkekből derült ki számára, hogy bérelhető ingatlanról volt szó. Magyar Péter ismert ott egy férfit, aki fogadta őket. Az arab férfi arról is beszámolt, hogy a nappaliban sok alkohol és drog is volt, amihez senki nem nyúlt, viszont miután Magyar Péter Vogel Evelinnel elvonult a hálószobába, a tálca a fehér porral eltűnt a nappali asztaláról.

Ukrán alvilági kapcsolat

Itt érdemes annyi kitérőt tenni, ugyanis az is sajtónyilvánosságot kapott, hogy a Lock nevű szórakozóhely ukrán alvilági körökhöz köthető. A lakás tulajdonosa is ott volt a szórakozóhelyen, és Magyar Péternek kifejezetten az ő lakását ajánlották (a Tisza elnöke szerint Vogel Evelin). 

– Itt felvetődik, hogy a célpont valóban mégis Magyar Péter lehetett, a felvételt pedig ukrán üzletemberek – vagy akár az ukrán titkosszolgálat – készíthette – írta a Bors, hozzátéve a miértet is: az ukránok akár így zsarolhatják Magyart, hogy semmiképpen ne menjen szembe Kijev akaratával.

Erősödő kábítószergyanú

De kanyarodjunk vissza a házibulihoz, megeshet ugyanis, hogy nem csak az abban résztvevő személyekről állított valótlant Magyar Péter, amikor azt mondta: senkit nem ismert az ott lévők közül. 

A Radnaimark.hu oldalon ugyanis kedden újabb üzenet jelent meg, amely megkérdőjelezi a Tisza elnökének cáfolatát a drogfogyasztásról. „Biztos?” – ez a kérdés jelent meg az oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”

Ezek után egyre több a kétely azzal kapcsolatban, hogy mi igaz a Tisza-vezér magyarázkodásából, miközben súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetnek a történtek, hiszen külföldi, alvilági körökkel is kapcsolatba kerülhetett Magyar Péter, aki európai parlamenti képviselő és éppen az ország kormányzására készül.

 


