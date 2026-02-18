Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

Magyar Pétertisza pártvogel evelinkábítószer

Magyar Péter drogos bulibotránya már a szimpatizánsait is megosztja + videó

Megoszlanak a vélemények a Tisza-szimpatizánsok körében Magyar Péter drogos bulibotrányáról. A Hír TV-nek nyilatkozók között volt, aki a történtek ellenére is kitart a politikus mellett, mások viszont úgy vélik: ha bebizonyosodik a kábítószer-fogyasztás, az akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 13:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megosztotta a Tisza Párt táborát Magyar Péter drogos bulibotránya. A Hír TV összeállítása szerint az országjárás egyik állomásán több szimpatizánst is megszólaltattak, akik eltérően ítélték meg a történteket.

Forrás: Képernyőfotó

Akadt, aki hangsúlyozta: a vádak ellenére továbbra is támogatja a politikust, és kitart mellette. Mások azonban már feltételekhez kötnék a bizalmat. Volt olyan nyilatkozó, aki úgy fogalmazott: 

ha bebizonyosodik, hogy Magyar Péter valóban kábítószert fogyasztott, akkor vállalnia kell a felelősséget.

A Tisza Párt elnökének országjárásán megszólaló egyik résztvevő arról beszélt: amennyiben Magyar Péter tényleg drogozott, az szerinte akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet. Egy résztvevő egyenesen úgy vélekedett: a politikus idegrendszere túl gyenge ahhoz, hogy kormányfő legyen.

Magyar Peti nem miniszterelnöknek való

– fogalmazott egy szimpatizáns hölgy, aki szerint 

a politikus nagyon hirtelen természetű, ezért nem tartja alkalmasnak a kormányfői posztra.

A botrány tehát nemcsak politikai, hanem saját táborán belül is komoly vitákat indított el, és kérdés, hogy hosszabb távon miként befolyásolja a Tisza Párt támogatottságát.

Mint arról beszámoltunk, több mint egy hete tartja lázban az országot a radnaimark.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található. 

Magyar Péter közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott.

 Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.

Az oldal időközben frissült. Egy mondat olvasható Magyar Pétertől, amelyben azt állítja, hogy nem fogyasztott kábítószert a buliban. Alá csak egy kérdést írtak: „Biztos?”

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy fiatal támogatójával készített szelfifotót (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu