Magyar Péter drogos bulibotránya már a szimpatizánsait is megosztja + videó

Megosztotta a Tisza Párt táborát Magyar Péter drogos bulibotránya. A Hír TV összeállítása szerint az országjárás egyik állomásán több szimpatizánst is megszólaltattak, akik eltérően ítélték meg a történteket.

Forrás: Képernyőfotó

Akadt, aki hangsúlyozta: a vádak ellenére továbbra is támogatja a politikust, és kitart mellette. Mások azonban már feltételekhez kötnék a bizalmat. Volt olyan nyilatkozó, aki úgy fogalmazott:

ha bebizonyosodik, hogy Magyar Péter valóban kábítószert fogyasztott, akkor vállalnia kell a felelősséget.

A Tisza Párt elnökének országjárásán megszólaló egyik résztvevő arról beszélt: amennyiben Magyar Péter tényleg drogozott, az szerinte akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet. Egy résztvevő egyenesen úgy vélekedett: a politikus idegrendszere túl gyenge ahhoz, hogy kormányfő legyen.

Magyar Peti nem miniszterelnöknek való

– fogalmazott egy szimpatizáns hölgy, aki szerint

a politikus nagyon hirtelen természetű, ezért nem tartja alkalmasnak a kormányfői posztra.

A botrány tehát nemcsak politikai, hanem saját táborán belül is komoly vitákat indított el, és kérdés, hogy hosszabb távon miként befolyásolja a Tisza Párt támogatottságát.

Mint arról beszámoltunk, több mint egy hete tartja lázban az országot a radnaimark.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található.

Magyar Péter közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott.

Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.

Az oldal időközben frissült. Egy mondat olvasható Magyar Pétertől, amelyben azt állítja, hogy nem fogyasztott kábítószert a buliban. Alá csak egy kérdést írtak: „Biztos?”