Ahol alkohol van, ott Magyar Péter bajba keveredik

Magyar Péter a 2024-es Európai parlamenti választásokat követően milliókat is elszórhatott luxuspartikra. A pesti Ötkertben, az ukrán alvilág budai diszkójában és a Sziget fesztiválon is a legdrágább szolgáltatásokat vette igénybe. Az Origó akkor összegyűjtötte, mennyit költhetett Magyar Péter a három szórakozóhelyen.

275 ezer forintos whisky, Dom Perignon pezsgő

Az Ötkertbe főként fiatal lányok járnak, erről az Origó is meggyőződött; az erről készült videót itt lehet megnézni. A portál részletesen megnézte azt is, hogy milyen árak vannak abban a klubban, ahol a baloldali politikus botrányt csinált.

A legdrágább whiskey-ből egy üveg (hét deci) 275 ezer forintba kerül, tehát egy feles nagyjából húszezer forint körül van. A szórakozóhelyen 150–250 ezer forintért lehet egy üveg pezsgőt vásárolni.

Magyar Péter szemtanúk szerint a sör mellett ezekből is fogyaszthatott.

A klubban 75 és 100 ezer forintért is lehet egy üveg vodkát venni, míg egy üveg tequila 220 ezer forintba kerül.

Mindezek alapján elmondható, hogy ezen a belvárosi szórakozóhelyen dúsgazdag emberek fordulnak meg, akik egy-egy este alatt szinte egy vagyont költhetnek el. Magyar Péter pedig úgy tűnik, ilyen helyen érzi jól magát, mivel ő megteheti, hogy milliókat költsön el italokra. Miközben egyébként az agresszív baloldali Magyar az elitet szidja, addig ő maga egy olyan szórakozóhelyre jár, ahol csak a leggazdagabbak fordulnak meg.

Újabban az ukrán alvilág kedvenc budai luxusdiszkójába jár barátnőt keresni

A Metropol a Lock nevű szórakozóhelyen nézett körül, ez az luxusklub, amelyik az alvilághoz köthető, és ahol 2024 nyarán tartott privát bulit Magyar Péter. Itt sem olcsó egy átmulatott éjszaka. Például egy üveg a legdrágább vodkájukból 179 990 forintba kerül, de a legolcsóbb üveg alkohol is 32 ezer forint. Egy üveg whiskey pedig 225 900 forint. A legdrágább tequila pedig ennél is drágább, 349 990 forint. Ami ezeket az összegeket is felülmúlja, az a Dom Perignon Rose Luminous pezsgő, amiből egy üveg (1,5 liter) csaknem ötszázezer forintba kerül. Mindezekre pedig a hely 13 százalék szervizdíjat is felszámol, így az még jobban drágítja a végösszeget.

Külön asztal, jégbe hűtött pezsgő: így nézett ki Magyar Péter VIP-bulija a Szigeten

Nemrég kiderült az, hogy Magyar Péter a Sziget fesztivál VIP-részében bulizott. A baloldali politikus megadta a módját: jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit.

A Sziget exkluzív, a Porsche által „prezentált” VIP-szektorában töltötte tehát Magyar Péter a meleg augusztusi éjszakát.

A fényképek alapján elmondható, hogy Magyar barátai társaságában egy számukra foglalt asztalnál, előttük jégbe hűtött pezsgővel múlatta az estét. A költségek Metropol számításai szerint minimum több százezer forintra rúgtak, hiszen a nagyjából 78 ezer forintos jegyből Magyar nemcsak magának, de barátainak is szerzett.

Ami pedig a Sziget fesztivál hivatalos oldala szerint külön figyelmet érdemel, hogy ez a VIP-szolgáltatás többek között az alábbiakat tartalmazta:

korlátlan étel- és italfogyasztás

külön dedikált pult a szuper VIP területén

pincér és asztalszerviz

exkluzív környezet

külön VIP gyors sáv a beléptetésnél

Ezeken felül a legfontosabb, hogy a VIP-be egy napon maximum száz főt engedtek be a szervezők, tehát Magyar Péter ismét élt a lehetőséggel, és a luxuskörülményeket választotta.

Magyar Péter önmaga szolgáltatja a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy imádja a luxust, a jól fizető állásokat, ehhez ugyanis hozzászokott az évek alatt, és a családjának sem kellett nélkülöznie. Sok esetben hivatkozott arra, hogy . Imádja szórni a pénzt, drága helyekre jár, és most már a mentelmi joga is védi. Éppen ezért a felelősségre vonása is nehezebb lehet abban az ügyben, ami az Ötkertben történt.

A Tisza Párt elnökének zűrös magánéletével kapcsolatban a miniszterelnök főtanácsadója, Orbán Balázs az Igazság Órájában elmondta, fel kell hívni a választók figyelmét arra, hogy ki képviselje Magyarországot. Mint jelezte, egy ilyen emberre kockázatos rábízni háborús időkben egy közhatalmat.

Ez a zűrös alak kockázatos lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve

– tette hozzá.