Ahol alkohol van, ott Magyar Péter bajba keveredik

Nem először ért botrányos véget Magyar Péter bulija. Legutóbb Münchenben hívtak rá rendőrt egy sörözőben, mert rendezvényével akadályozta a személyzet munkavégzését. Nemrégiben vált ismertté a drogos partija, amelyet megelőzően az alvilág által fenntartott szórakozóhelyen tartott VIP-bulit meghívottaknak. Az Ötkertben történteket pedig már mindenki ismeri, amiatt kérték ki a magyar hatóságok a mentelmi jogát, ám az Európai Parlament baloldali többsége szemet hunyt a lopási ügy fölött.

Munkatársunktól
2026. 02. 17. 14:06
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs
Egy külföldi utat sem bír ki Magyar Péter anélkül, hogy zavart okozzon. Nemrég rendőrségi intézkedés lett a vége Magyar Péter müncheni kampánytalálkozójának: a Hír TV birtokába jutott felvétel szerint a Tisza Párt elnöke egy sörözőben mondott beszédet, noha a helyszínt eredetileg kisebb létszámra foglalták le, és azt sem jelezték, hogy politikai rendezvény lesz. A személyzet végül a hatóságokhoz fordult, miután az előre be nem jelentett gyűlés akadályozta a munkát.

Budapest, 2026. február 15. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédét tartja a Hungexpón 2026. február 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

Egy müncheni sörözőben találkozott követőivel Magyar Péter, amiről korábban közösségi oldalán is beszámolt. A Hír TV azonban olyan felvételhez jutott, amely szerint az esemény nem zajlott zavartalanul: a Tisza Párt elnöke kampánybeszédet tartott a vendéglátóhelyen, miközben a szervezők szerint állítólag csupán mintegy húsz főre foglaltak asztalt.

A televízió beszámolója szerint a rendezvény politikai jellege nem szerepelt az előzetes egyeztetésben, a söröző dolgozói pedig azt kifogásolták, hogy az esemény akadályozta a munkavégzést. A felvételen hallható, amint az egyik alkalmazott számon kéri: „Ki engedélyezte ezt a gyűlést?”

A Hír TV szerint a személyzet végül értesítette a rendőrséget. A csatorna által bemutatott képsorok alapján a pincérek hiába kérték Magyar Pétert a beszéd befejezésére, a pártelnök folytatta felszólalását, sőt a helyszínen dolgozó német alkalmazottakat is megszólította.

A riport arra is emlékeztetett: nem ez az első eset, hogy Magyar Péter és egy szórakozóhely személyzete között konfliktus alakul ki. Korábban az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen történt incidens kapcsán is vita bontakozott ki, amelynek következményei az Európai Parlamentig értek, ahol mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték.

Magyar Péter emellett csütörtökön beismerte, hogy 2024 augusztusában, frissen megválasztott uniós képviselőként lényegében egy belvárosi drogos buliban járt. A most napvilágra került eset éppen csak másfél hónappal követte a Tisza vezetőjének diszkóbotrányát: akkor egy szórakozóhelyen részegen megütött egy embert és az illető telefonját is elvette, amit utóbb a Dunába dobott. Az ügyből gyorsan botrány kerekedett, 

Magyar nyilvánosan elnézést kért, életmódján azonban akkori hangzatos szövege ellenére nem változtatott: különösebb megütközés nélkül ment el egy olyan házibuliba, ahol az asztalon kábítószer is lehetett az alkohol mellett.

A Tisza Párt elnöke azután tett közzé videónyilatkozatot, hogy a sajtóban megjelent egy hálószobát ábrázoló fénykép. Ebben arról beszélt, hogy 2024. augusztus 2-án egy tiszás rendezvény után találkozott korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel. Hajnali öt óra körül együtt mentek fel egy belvárosi lakásba, ahol házibuli volt. Megérkezésükkor az ingatlanban – állította Magyar – több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Ő – mondta a Tisza-vezér – nem nyúlt az asztalon lévő dolgokhoz, nem fogyasztott kábítószert. Magyar és Vogel az éjszakát együtt töltötték a lakásban, ahonnan csak dél körül távoztak, amikor ebédelni mentek. Az ingatlan a távozásukkor a pártelnök állítása szerint már üres volt.

Az esetet még különösebbé teszi, hogy mindössze hat héttel volt Magyar Péter diszkóbotránya után, amikor a Tisza elnöke az Ötkertben randalírozott.

A nyakánál fogva dobták ki

Idézzük is fel, mi történt az Ötkertben 2024. június 21-én, hajnalban! Magyar Péter, akit két héttel korábban választottak meg uniós képviselőnek, szórakozni ment a belvárosi klubba. Az estéről megannyi felvétel készült, azokon pedig jól látszódott, hogy a fiatal lányokkal is táncoló politikus igencsak felöntött a garatra, tánc címén még a földön is csúszkált, kúszott-mászott.

A szórakozóhelyen azonban idővel elfajultak a dolgok: Magyar Péter egyszer csak odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a férfi állítása szerint a politikus kétszer arcon ütötte. A Tisza vezetője végül nem önszántából hagyta el a helyszínt: a klub biztonsági személyzete a nyakánál fogva tessékelte ki Magyart a szórakozóhelyről.

A Magyar Nemzet korábban úgy értesült, hogy a rendőrség kihallgatott a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, valamint a biztonsági személyzet két tagját. A diákok megerősítették, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyart a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját. A vallomások szerint mindketten látták, hogy Magyar egy telefont dob a Dunába. Amint arról a Ripost is beszámolt, a telefont később a vízirendészet munkatársai megtalálták a folyóban.

Szánta is, bánta is

A hatóságok később arra jutottak, hogy Magyar Péter lopást követhetett el, amikor az őt videózó férfi telefonját elvette és a Dunába dobta. A legfőbb ügyész indítványozta is az Európai Parlamentnél, hogy függesszék fel a képviselő mentelmi jogát, ám az uniós baloldal 2025 októberében összezárt Magyar Péter mögött, és nem adták ki a Tisza elnökének mentelmi jogát.

Kanyarodjunk vissza azonban 2024 nyarára! A diszkóbotrány kirobbanása után ugyanis a rá jellemző, agresszív közéleti viselkedését Magyar időszakosan felfüggesztette. Olyannyira, hogy még június 21-én hosszú Facebook-bejegyzésben magyarázta: valójában ő az áldozat. – Ember vagyok, hibáztam – írta, majd elnézést kért mindenkitől, akit megbántott és meg is köszönte, nyilván a támogatást. Akkori szövegét bárki ígéretnek vehette, hogy ezentúl visszafogottabb módját választja a kikapcsolásnak. Nem így lett: hat hét múlva egy olyan házibuli helyszínén múlatta az időt, ahol kábítószer volt az asztalon.

Milyen partit tartott Magyar Péter?

Magyar Péter aznap, 2024. augusztus 2-án a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Vizoviczki ügyében többéves nyomozás után folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott végül ítéletet.

Magyar Péter így reklámozta a bulit:

Magyar Péter szórakozóhelye: ukrán milliárdosok, maffia, géppisztoly, gránát

Vizoviczkiéktól aztán a pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov családhoz került a Magyar Péter-parti helyszíne, velük vette fel a kapcsolatot.

Ennek a családnak fontos tagja a ma is börtönben lévő Uszikov Alex, akit a maffiabűncselekmények iránt érdeklődők korábban Turek néven ismerhettek. Miután feleségül vette a Lock egyik tulajdonosát, Uszikov Krisztinát, nevet váltott és ő is Uszikov lett. A róla szóló bűnügyi hírek szerint 2022 januárjában egy budai ház teraszában elrejtett fegyvereket és lőszereket foglaltak le a rendőrök. A hatóság emberei valóságos fegyverarzenálra bukkantak: 

géppisztolyokat, kézifegyvereket, hangtompítókat, maszkokat, golyóálló mellényeket és tizenegy kézigránátot találtak.

A fegyverekre egy olyan férfi ingatlanában találtak rá, aki a Turek néven ismert Uszikov Alexszel állt kapcsolatban. A fegyverarzenál Turekhez és ahhoz a bűnszervezethez tartozott, amely több tucat alvilági leszámolást hajtott végre Szlovákiában. Tureket korábban azért fogták el, mert a rendőrség szerint ő ölette meg egykori barátját, az 1999-ben kivégzett Döcher Györgyöt, vagy ahogy az alvilágban hívták: a Csontkezűt.

A szlovák rendőrök gyanúja szerint Tureknek a dunaszerdahelyi mészárláshoz is köze lehet. 

1999. március 25-én három, fekete rendőrségi overallt és símaszkot viselő gépfegyveres elkövető hatolt be a dunaszerdahelyi Fontána étterembe és lőtt halomra tíz embert, köztük a klán vezérének tartott Pápay Tibort. A mészárláshoz használt fegyverek és kellékek nem kerültek elő. Magyar Péter ennek a családnak az exkluzív klubjába, a budai Tölgyfa utcába szervezte meg a legújabb Tisza-partit.

A Lock tulajdonosai annyira megtisztelve érezték magukat Magyar Péter megjelenésétől, hogy egy rövid ideig még a klub nyilvános honlapjára is kitették a Tisza-partit. 

Magyar Péter a Metropol akkori értesülése szerint pénzgyűjtő akciónak is szánta a partit, hívei egy előzetesen megvett tízezer forintos VIP-jegy megvásárlásával juthattak be az exkluzív lehetőségeket nyújtó luxusklubba. A hely egyik jellemző szolgáltatása a legénybúcsúk szervezése „szeparált VIP-szobákban”.

Korábban, Magyar Péter egy kartellcsalásban résztvevő cég milliárdokat érő bulihajóján, Michelin-csillagos séf társaságában, félmeztelenül borozva eresztette ki a gőzt. A bulizást TikTokon, élőben közvetítő Magyar Péter segítségére volt a Michelin-csillagos Tóth Pál is, aki a baloldal új „messiásának” kenyérdagasztásához asszisztált. A Ripost fotósai a közelből nézték végig, ahogy miután Magyar és segítője végzett a kenyérdagasztással, kamerán kívül azonnal borozni kezd, majd egyik cigarettát gyújtja a másik után – számoltak be a történtekről a lap munkatársai.

Magyar Péter egyébként már az élő TikTok-videója közben is panaszkodott, hogy nem ihat alkoholt, ugyanis akkor a „letiltanák” a felvételt a felületről. A társaság kellős közepén levetkőzve mutatta meg magát a Duna-parton nézelődőknek is. A boros pohár persze végig kézben volt

 – írta a lap.

A hajó, amin a Tisza Párt elnöke bulizott, egy kartellezés miatt nemrég súlyos milliókra megbüntetett cég tulajdona. A cég több másik vállalattal összejátszva a BKV dunai hajóstenderét próbálta meg korrupt módon, kamu versenytársak beiktatásával megnyerni, ami miatt a GVH sokmilliós bírságot szabott ki. Mindemellett a cég vezető munkatársa nem más, mint Ordas Eszter, aki korábban az egyik megbüntetett kartell-cég tulajdonosa is volt, Magyar Péter fővárosi listáján pedig megkapta a második helyet. 

Ordas látszólag nem volt hálátlan ezért a gesztusért, hiszen augusztus 20-án egy luxushajót bocsátott a „kenyeret dagasztó” Magyar Péter rendelkezésére

– mutatott rá a Ripost.

Magyar Péter a 2024-es Európai parlamenti választásokat követően milliókat is elszórhatott luxuspartikra. A pesti Ötkertben, az ukrán alvilág budai diszkójában és a Sziget fesztiválon is a legdrágább szolgáltatásokat vette igénybe. Az Origó akkor összegyűjtötte, mennyit költhetett Magyar Péter a három szórakozóhelyen.

275 ezer forintos whisky, Dom Perignon pezsgő

Az Ötkertbe főként fiatal lányok járnak, erről az Origó is meggyőződött; az erről készült videót itt lehet megnézni. A portál részletesen megnézte azt is, hogy milyen árak vannak abban a klubban, ahol a baloldali politikus botrányt csinált. 

A legdrágább whiskey-ből egy üveg (hét deci) 275 ezer forintba kerül, tehát egy feles nagyjából húszezer forint körül van. A szórakozóhelyen 150–250 ezer forintért lehet egy üveg pezsgőt vásárolni.

Magyar Péter szemtanúk szerint a sör mellett ezekből is fogyaszthatott. 

A klubban 75 és 100 ezer forintért is lehet egy üveg vodkát venni, míg egy üveg tequila 220 ezer forintba kerül. 

Mindezek alapján elmondható, hogy ezen a belvárosi szórakozóhelyen dúsgazdag emberek fordulnak meg, akik egy-egy este alatt szinte egy vagyont költhetnek el. Magyar Péter pedig úgy tűnik, ilyen helyen érzi jól magát, mivel ő megteheti, hogy milliókat költsön el italokra. Miközben egyébként az agresszív baloldali Magyar az elitet szidja, addig ő maga egy olyan szórakozóhelyre jár, ahol csak a leggazdagabbak fordulnak meg. 

Újabban az ukrán alvilág kedvenc budai luxusdiszkójába jár barátnőt keresni

A Metropol a Lock nevű szórakozóhelyen nézett körül, ez az luxusklub, amelyik az alvilághoz köthető, és ahol 2024 nyarán tartott privát bulit Magyar Péter. Itt sem olcsó egy átmulatott éjszaka. Például egy üveg a legdrágább vodkájukból 179 990 forintba kerül, de a legolcsóbb üveg alkohol is 32 ezer forint. Egy üveg whiskey pedig 225 900 forint. A legdrágább tequila pedig ennél is drágább, 349 990 forint. Ami ezeket az összegeket is felülmúlja, az a Dom Perignon Rose Luminous pezsgő, amiből egy üveg (1,5 liter) csaknem ötszázezer forintba kerül. Mindezekre pedig a hely 13 százalék szervizdíjat is felszámol, így az még jobban drágítja a végösszeget.

Külön asztal, jégbe hűtött pezsgő: így nézett ki Magyar Péter VIP-bulija a Szigeten

Nemrég kiderült az, hogy Magyar Péter a Sziget fesztivál VIP-részében bulizott. A baloldali politikus megadta a módját: jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit.

A Sziget exkluzív, a Porsche által „prezentált” VIP-szektorában töltötte tehát Magyar Péter a meleg augusztusi éjszakát. 

A fényképek alapján elmondható, hogy Magyar barátai társaságában egy számukra foglalt asztalnál, előttük jégbe hűtött pezsgővel múlatta az estét. A költségek Metropol számításai szerint minimum több százezer forintra rúgtak, hiszen a nagyjából 78 ezer forintos jegyből Magyar nemcsak magának, de barátainak is szerzett.

Ami pedig a Sziget fesztivál hivatalos oldala szerint külön figyelmet érdemel, hogy ez a VIP-szolgáltatás többek között az alábbiakat tartalmazta:

  • korlátlan étel- és italfogyasztás
  • külön dedikált pult a szuper VIP területén
  • pincér és asztalszerviz
  • exkluzív környezet
  • külön VIP gyors sáv a beléptetésnél

Ezeken felül a legfontosabb, hogy a VIP-be egy napon maximum száz főt engedtek be a szervezők, tehát Magyar Péter ismét élt a lehetőséggel, és a luxuskörülményeket választotta.

Magyar Péter önmaga szolgáltatja a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy imádja a luxust, a jól fizető állásokat, ehhez ugyanis hozzászokott az évek alatt, és a családjának sem kellett nélkülöznie. Sok esetben hivatkozott arra, hogy . Imádja szórni a pénzt, drága helyekre jár, és most már a mentelmi joga is védi. Éppen ezért a felelősségre vonása is nehezebb lehet abban az ügyben, ami az Ötkertben történt.

A Tisza Párt elnökének zűrös magánéletével kapcsolatban a miniszterelnök főtanácsadója, Orbán Balázs az Igazság Órájában elmondta,  fel kell hívni a választók figyelmét arra, hogy ki képviselje Magyarországot. Mint jelezte, egy ilyen emberre kockázatos rábízni háborús időkben egy közhatalmat.

Ez a zűrös alak kockázatos lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve

– tette hozzá.

 

(Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fontos híreink

