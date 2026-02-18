Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

Még a baloldaliak sem kérnek Magyar Péter jelöltjéből Újpesten és Angyalföldön

Nevető harmadikként nyerhet Zsigmond Barna Pál, a Fidesz képviselőjelöltje a budapesti 12. választókerületben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 11:43
A Publicus Intézet felmérése szerint a budapesti 12. választókerületben (Újpest–Angyalföld) a Tisza Párt jelöltje, Jakab Zsuzsanna komoly hátrányban van – írja az Újpesti Hírek. A választók körében Magyar Péter emberének az ismertsége és a népszerűsége is alacsony, jelenleg a három legesélyesebb induló közül ő foglalja el az utolsó helyet, miközben már nincs sok idő hátra a választásokig.

Budapest, 2025. november 12. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 12-én. MTI/Máthé Zoltán
Zsigmond Barna Pál (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A kutatás rávilágít, hogy az ellenzéki térfélen nem Jakab Zsuzsanna a legerősebb kihívó: a számok alapján a DK-s Varju László jobb esélyekkel indulna a fideszes Zsigmond Barna Pállal szemben.

Amennyiben a Tisza jelöltje maradna versenyben a kormánypárti indulóval szemben, az utóbbi akár győzelmet is arathatna,

mivel Jakab kevesebb szavazót tud megszólítani, mint rutinosabb ellenzéki versenytársa.

Ez az eredmény megkérdőjelezi a Tisza Párt azon stratégiáját, amely a többi ellenzéki erő visszalépését sürgeti.

A kutatás szerint a DK-s szavazók egy része Jakab Zsuzsanna helyett inkább a Fidesz jelöltjére voksolna, ami jelentős kudarc Magyar Péterék számára.

Az Újpesti Hírek információi szerint a Tisza belső mérései is megerősítik Jakab Zsuzsanna gyenge pozícióját, aki minden vizsgált felállásban alulmaradna. A hírportál cikke szerint emiatt a kampány utolsó szakaszában Magyar Péter kényszerpályára kerülhet: előfordulhat, hogy a vereség elkerülése érdekében vissza kell hívnia gyengébb jelöltjeit, köztük Jakab Zsuzsannát, és kiegyezni a Demokratikus Koalícióval.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


