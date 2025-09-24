Rendkívüli

Új Duna-híd épül Budapesten

A gyalogosátkelő az Óbudai-szigetet és a budai oldal új lakónegyedét köti majd össze. Az is kiderült, hogy a megjelent téves információkkal ellentétben a Harisnyagyár műemléképületét nem bontják le.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 11:28
Az új óbudai gyalogoshíd látványterve.
Forrás: Magyar Építők
Az ingatlanfejlesztő Biggeorge Property a közösségi oldalán tájékoztatott az óbudai Waterfront City második üteméről – vette észre a Magyar Építők. A projekt előzményeként az első ütemben mintegy ötvenezer négyzetméteren épült ki a lakópark egy rozsdaövezeti telken a Szentendrei út, a Bogdáni út, a Harisnyagyár műemléki épülete, valamint a BMW-szalon közötti területen.

Budapest, 2022. szeptember 21. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyik Siemens Combino villamosa áthalad a Margit hídon Budáról Pestre. Mögötte a Margitsziget, közepén az ipari műemlék Víztoronnyal. Távolabb (b) a Duna túlpartján Óbudán az egykori Gázgyár ugyancsak ipari műemlék épületének nemrég felújított tornyai. A távolban (háttérben) a Börzsöny nyúlványa Vác fölött a DDC sejcei mészkőfejtőjével (b fent). MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Az aktuális vállalások értéke meghaladja a négymilliárd forintos beruházási összeget. Egy mélygarázs is épül. Az építménymagasság korlátozása és a Budai Promenád folytatásának megépítése is szerepel a beruházói vállalások közt, háromszázmillió forintos értékben. Kiemelkedő beruházási elem a gyalogoshíd megépítése a Waterfront City és az Óbudai sziget között egymilliárd forintos értékben.

Mindezeken túl a következőket vállalta a beruházó:

  • 1,2 milliárd forint pénzeszköz átadása az óbudai önkormányzat részére humán infrastruktúra fejlesztésére, panelfelújításra, illetve bérlakások építésére. Bérleti szerződés a fővárosi önkormányzattal a megépítésre kerülő lakások tíz százalékának (max. 130 lakás) tíz év határozott időre történő bérbeadásáról a piaci bérleti díj húsz százalékával csökkentett kedvezményes bérleti díjon, amelynek becsült értéke legalább ötszázmillió forint.
  • A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó vállalások (úgymint: Szentendrei úti csomóponti fejlesztések, gyalogátkelőhelyek létesítése, a környező utcák és közterület felújítása, kerékpárút kiépítése, B+R-kerékpárparkolók kiépítése, a HÉV-megálló átszállókapcsolatainak javítása buszmegállók kiépítésével, gyalogosbarát közterek kialakítása) mintegy egymilliárd forintos értéken.
  • A kerület kötöttpályás közösségi közlekedéssel való jobb elérésének megteremtése érdekében (pl. elsődlegesen Pacsirtamező úti villamos) az előkészítéshez, tervezéshez történő hozzájárulás biztosítása a költségek ötven százalékáig, de legfeljebb 350 millió forint összegben.
  • A belső, nagyságrendileg tízezer négyzetméteres belső park közcélú használatra történő megnyitása, karbantartása.
  • Egy kétszáz férőhelyes, a közösség előtt is megnyitott mélygarázs létrehozása, amelyben a kerületi lakók húszszázalékos kedvezménnyel bérelhetnek parkolót.
  • A közterületek átépítését követően a lehetséges közterületi zöldfelület (zöldsáv, fasor) később kidolgozott tájépítészeti terv szerinti megvalósítása. Az érintett közterületi fák gondozását öt évig a fejlesztőnek kell biztosítania, beleértve az ezalatt szükségessé váló cseréket is kb. nyolcvanmillió forint összegben.

A beruházó tájékoztatójából az is kiderül, hogy a megjelent téves információkkal szemben mégsem bontják le a Harisnyagyár műemléképületét.

 

