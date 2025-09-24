Új Duna-híd épül Budapesten

Az ingatlanfejlesztő Biggeorge Property a közösségi oldalán tájékoztatott az óbudai Waterfront City második üteméről – vette észre a Magyar Építők. A projekt előzményeként az első ütemben mintegy ötvenezer négyzetméteren épült ki a lakópark egy rozsdaövezeti telken a Szentendrei út, a Bogdáni út, a Harisnyagyár műemléki épülete, valamint a BMW-szalon közötti területen.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Az aktuális vállalások értéke meghaladja a négymilliárd forintos beruházási összeget. Egy mélygarázs is épül. Az építménymagasság korlátozása és a Budai Promenád folytatásának megépítése is szerepel a beruházói vállalások közt, háromszázmillió forintos értékben. Kiemelkedő beruházási elem a gyalogoshíd megépítése a Waterfront City és az Óbudai sziget között egymilliárd forintos értékben.

Mindezeken túl a következőket vállalta a beruházó:

1,2 milliárd forint pénzeszköz átadása az óbudai önkormányzat részére humán infrastruktúra fejlesztésére, panelfelújításra, illetve bérlakások építésére. Bérleti szerződés a fővárosi önkormányzattal a megépítésre kerülő lakások tíz százalékának (max. 130 lakás) tíz év határozott időre történő bérbeadásáról a piaci bérleti díj húsz százalékával csökkentett kedvezményes bérleti díjon, amelynek becsült értéke legalább ötszázmillió forint.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó vállalások (úgymint: Szentendrei úti csomóponti fejlesztések, gyalogátkelőhelyek létesítése, a környező utcák és közterület felújítása, kerékpárút kiépítése, B+R-kerékpárparkolók kiépítése, a HÉV-megálló átszállókapcsolatainak javítása buszmegállók kiépítésével, gyalogosbarát közterek kialakítása) mintegy egymilliárd forintos értéken.

A kerület kötöttpályás közösségi közlekedéssel való jobb elérésének megteremtése érdekében (pl. elsődlegesen Pacsirtamező úti villamos) az előkészítéshez, tervezéshez történő hozzájárulás biztosítása a költségek ötven százalékáig, de legfeljebb 350 millió forint összegben.

A belső, nagyságrendileg tízezer négyzetméteres belső park közcélú használatra történő megnyitása, karbantartása.

Egy kétszáz férőhelyes, a közösség előtt is megnyitott mélygarázs létrehozása, amelyben a kerületi lakók húszszázalékos kedvezménnyel bérelhetnek parkolót.

A közterületek átépítését követően a lehetséges közterületi zöldfelület (zöldsáv, fasor) később kidolgozott tájépítészeti terv szerinti megvalósítása. Az érintett közterületi fák gondozását öt évig a fejlesztőnek kell biztosítania, beleértve az ezalatt szükségessé váló cseréket is kb. nyolcvanmillió forint összegben.