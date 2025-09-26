Rendkívüli

Összevertek egy ismert színészt egy kisboltban

A színművész egy rablást akart megakadályozni.

Magyar Nemzet
Forrás: Vaol2025. 09. 26. 15:44
Rablás történt csütörtökön délután Szombathelyen, egy ismert színész kórházba került – írta meg a Vaol, felidézve a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményét, miszerint amikor a boltvezető lefülelte a tetteseket, elfajultak a dolgok: 

A bűnözőket az egyik vásárló próbálta feltartóztatni, de őt az egyik rabló brutálisan megverte, és az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba. 

A rendőrség közleménye után nem sokkal megjelent egy bejegyzés a Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalán, amelyben részletezik, hogy 

a rablásban súlyos sérüléseket szenvedő vásárló a szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos. 

Ő volt az, aki fel akarta tartóztatni a rablókat, és brutálisan bántalmazták. A színház ugyanakkor jó hírekkel is szolgált a színművész állapotával kapcsolatban, ugyanis mint írják, Horváth Ákost kiengedték a kórházból. 

A Vaol podcastjában korábban adott interjú Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színművésze, ezt itt tudja meghallgatni.

 

Borítókép: A szombathelyi rablás helyszíne (Fotó: Horváth Balázs/Vaol)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
