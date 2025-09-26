Összevertek egy ismert színészt egy kisboltban

Rablás történt csütörtökön délután Szombathelyen, egy ismert színész kórházba került – írta meg a Vaol, felidézve a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményét, miszerint amikor a boltvezető lefülelte a tetteseket, elfajultak a dolgok:

A bűnözőket az egyik vásárló próbálta feltartóztatni, de őt az egyik rabló brutálisan megverte, és az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították a mentők a kórházba.

A rendőrség közleménye után nem sokkal megjelent egy bejegyzés a Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalán, amelyben részletezik, hogy

a rablásban súlyos sérüléseket szenvedő vásárló a szombathelyi színház ismert színésze, Horváth Ákos.

Ő volt az, aki fel akarta tartóztatni a rablókat, és brutálisan bántalmazták. A színház ugyanakkor jó hírekkel is szolgált a színművész állapotával kapcsolatban, ugyanis mint írják, Horváth Ákost kiengedték a kórházból.

A Vaol podcastjában korábban adott interjú Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színművésze, ezt itt tudja meghallgatni.