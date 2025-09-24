A tápiószelei vasútállomáson várakozott egy férfi idén májusban, amikor a két vádlott leült mellé. A két férfi cigarettát és némi aprópénzt kért a sértettől, aki jóindulattal adott nekik. Ezt követően pillantották meg az elkövetők a férfi kezén lévő karórát, és ekkor jött a nagyobb baj.
Békésen várta a vonatot Pest vármegyében a férfi, nagyon csúnyán kifosztották
Rablás bűntette miatt emelt vádat a Nagykátai Járási Ügyészség két férfival szemben, akik egy vonatra várakozó férfit raboltak ki.
Az ügyészség azt írja, hogy az egyik többszörösen büntetett előéletű vádlott azzal fenyegette meg a sértettet, hogy ha nem adja oda karóráját és ötezer forintot, akkor megöli őt, leszúrja, mert az sem érdekli, ha börtönbe kerül. Az áldozat félelmében átadta a karóráját az elkövetőknek, akiknek ez sem volt elég. A két férfi a sértett táskájából kivette a benne lévő pénzt, és még a vonatjegyét is elvették, majd az érkező vonattal tovább álltak.
A rablók a zsákmányolt, csaknem negyvenezer forintból élelmiszert és új pszichoaktív anyagot vásároltak. A fenyegetéssel elvett karórát lefoglalták a vádlottaktól és a sértettnek visszaadták.
További Belföld híreink
A Nagykátai Járási Ügyészség a két letartóztatásban lévő férfit rablás bűntettével vádolja, és velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése
A jelentésben szereplő cselekményekre éppen az Nemzeti Védelmi Szolgálat által elvégzett vizsgálat eredményeképpen derült fény és indult büntetőeljárás.
Ez fájni fog Magyar Péternek és Dobrevnek: Puzsér Róberték elárulták a baloldal összeesküvését + videó
A DK és a Tisza Párt újabb hazugságkampánnyal próbálja elterelni a figyelmet a többkulcsos adótervekről és a társasági adó drasztikus emeléséről.
Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban
Valótlanságokra épülő, brutális lejáratókampányt indított a baloldal, célkeresztben két miniszter.
Sopronban folytatódik a Lázárinfó
Ezúttal is mindenkit vár nyilvános fórumára az építési és közlekedési miniszter.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése
A jelentésben szereplő cselekményekre éppen az Nemzeti Védelmi Szolgálat által elvégzett vizsgálat eredményeképpen derült fény és indult büntetőeljárás.
Ez fájni fog Magyar Péternek és Dobrevnek: Puzsér Róberték elárulták a baloldal összeesküvését + videó
A DK és a Tisza Párt újabb hazugságkampánnyal próbálja elterelni a figyelmet a többkulcsos adótervekről és a társasági adó drasztikus emeléséről.
Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban
Valótlanságokra épülő, brutális lejáratókampányt indított a baloldal, célkeresztben két miniszter.
Sopronban folytatódik a Lázárinfó
Ezúttal is mindenkit vár nyilvános fórumára az építési és közlekedési miniszter.