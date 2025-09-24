Békésen várta a vonatot Pest vármegyében a férfi, nagyon csúnyán kifosztották

Az ügyészség azt írja, hogy az egyik többszörösen büntetett előéletű vádlott azzal fenyegette meg a sértettet, hogy ha nem adja oda karóráját és ötezer forintot, akkor megöli őt, leszúrja, mert az sem érdekli, ha börtönbe kerül. Az áldozat félelmében átadta a karóráját az elkövetőknek, akiknek ez sem volt elég. A két férfi a sértett táskájából kivette a benne lévő pénzt, és még a vonatjegyét is elvették, majd az érkező vonattal tovább álltak.

A rablók a zsákmányolt, csaknem negyvenezer forintból élelmiszert és új pszichoaktív anyagot vásároltak. A fenyegetéssel elvett karórát lefoglalták a vádlottaktól és a sértettnek visszaadták.