Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

  • Szexuális ragadozó zaklatta a lánytestvéreket a zuglói buszon, aztán rátaláltak a portásra
Szexuális ragadozó zaklatta a lánytestvéreket a zuglói buszon, aztán rátaláltak a portásra

Mindketten tizennégy év alattiak.

Forrás: Police2025. 09. 24. 12:46
Egy iskolába tartó lányt fogdosott a buszon egy férfi szeptember 18-án reggel. A húgával utazó diák mobiljával felvételt készített a zaklatóról, aki követte a Zuglóban leszálló testvéreket – írja a rendőrségi portál

A szexuális ragadozót a lányok nem tudták lerázni, csak akkor hagyta őket békén, amikor a két lány bement egy iskolába, és a portástól kértek segítséget. A XIV. kerületi rendőrök a telefonos felvételnek köszönhetően azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján a BRFK nyomozói másnap este Józsefvárosban fogták el. A 47 éves K. Pétert a VIII. kerületi rendőrkapitányságon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Az utasok biztonsága érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ rendszeresen szerveznek ellenőrzéseket a közösségi közlekedési járatokon, a megállóhelyeken és környékükön. Ha valaki azt látja, hogy utastársát zaklatják (különösen, ha gyermekről van szó), azonnal jelezze a járművezetőnek, illetve hívja a 112-t!

A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a lehetséges szituációkról. Hasonló esetben a legjobb, ha a gyermek minél hangosabban segítséget kér más felnőttektől, illetve bemegy olyan helyre, ahol sokan vannak – írják. 


Fontos híreink

