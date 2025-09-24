Egy iskolába tartó lányt fogdosott a buszon egy férfi szeptember 18-án reggel. A húgával utazó diák mobiljával felvételt készített a zaklatóról, aki követte a Zuglóban leszálló testvéreket – írja a rendőrségi portál.
Szexuális ragadozó zaklatta a lánytestvéreket a zuglói buszon, aztán rátaláltak a portásra
Mindketten tizennégy év alattiak.
A szexuális ragadozót a lányok nem tudták lerázni, csak akkor hagyta őket békén, amikor a két lány bement egy iskolába, és a portástól kértek segítséget. A XIV. kerületi rendőrök a telefonos felvételnek köszönhetően azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján a BRFK nyomozói másnap este Józsefvárosban fogták el. A 47 éves K. Pétert a VIII. kerületi rendőrkapitányságon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
Az utasok biztonsága érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ rendszeresen szerveznek ellenőrzéseket a közösségi közlekedési járatokon, a megállóhelyeken és környékükön. Ha valaki azt látja, hogy utastársát zaklatják (különösen, ha gyermekről van szó), azonnal jelezze a járművezetőnek, illetve hívja a 112-t!
A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a lehetséges szituációkról. Hasonló esetben a legjobb, ha a gyermek minél hangosabban segítséget kér más felnőttektől, illetve bemegy olyan helyre, ahol sokan vannak – írják.
