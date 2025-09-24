Szexuális ragadozó zaklatta a lánytestvéreket a zuglói buszon, aztán rátaláltak a portásra

Az utasok biztonsága érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ rendszeresen szerveznek ellenőrzéseket a közösségi közlekedési járatokon, a megállóhelyeken és környékükön. Ha valaki azt látja, hogy utastársát zaklatják (különösen, ha gyermekről van szó), azonnal jelezze a járművezetőnek, illetve hívja a 112-t!

A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a lehetséges szituációkról. Hasonló esetben a legjobb, ha a gyermek minél hangosabban segítséget kér más felnőttektől, illetve bemegy olyan helyre, ahol sokan vannak – írják.