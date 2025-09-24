Szóltak a rendőrök a taxisoknak, hogy a józan ész határait betartva kellene tüntetni

A hatóság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban, a tudomásul vett bejelentéstől eltérően, lassították a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.

A tájékoztatás szerint eddig az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A Margit hídon nyolc taxissal szemben tettek szabálysértési feljelentést, hat esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.