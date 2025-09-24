Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Szóltak a rendőrök a taxisoknak, hogy a józan ész határait betartva kellene tüntetni

Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Police.hu oldalon.

2025. 09. 24. 11:46
tüntetnek a taxisok Budapesten Fotó: Ladóczki Balázs
A taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.

A hatóság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban, a tudomásul vett bejelentéstől eltérően, lassították a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.

A tájékoztatás szerint eddig az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A Margit hídon nyolc taxissal szemben tettek szabálysértési feljelentést, hat esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.

Közölték azt is, hogy a járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
