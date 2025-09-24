A taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.
Szóltak a rendőrök a taxisoknak, hogy a józan ész határait betartva kellene tüntetni
Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Police.hu oldalon.
A hatóság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban, a tudomásul vett bejelentéstől eltérően, lassították a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.
A tájékoztatás szerint eddig az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A Margit hídon nyolc taxissal szemben tettek szabálysértési feljelentést, hat esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.
További Belföld híreink
Közölték azt is, hogy a járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Több száz kukás sztrájkol, egyelőre nem látni a végét
Nem tudni mi lesz a fővárosiak szemetével.
Az ellenzéknek nem tetszik, hogy a kormány több tízezer munkahelyet teremt
A kormány támogatásával csak az Alföldön mintegy ötvenezer új álláshely jött létre.
Rétvári Bence: Elég az erőszakból!
Az államtitkár a közösségi oldalán szólított fel az erőszak és az agresszió megállítására.
Őszi szenzáció a Balatonon: vízre bocsátják a híres-neves világjáró hajót
A hajózási relikvia a kitartás és az emberi küzdeni akarás szimbólumává vált.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Több száz kukás sztrájkol, egyelőre nem látni a végét
Nem tudni mi lesz a fővárosiak szemetével.
Az ellenzéknek nem tetszik, hogy a kormány több tízezer munkahelyet teremt
A kormány támogatásával csak az Alföldön mintegy ötvenezer új álláshely jött létre.
Rétvári Bence: Elég az erőszakból!
Az államtitkár a közösségi oldalán szólított fel az erőszak és az agresszió megállítására.
Őszi szenzáció a Balatonon: vízre bocsátják a híres-neves világjáró hajót
A hajózási relikvia a kitartás és az emberi küzdeni akarás szimbólumává vált.