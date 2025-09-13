Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Deutsch TamásgyűlöletországTiszaMagyar Péter

Deutsch Tamás: Az ötödik fideszes kétharmad fog véget vetni Magyar Péterék gyűlöletországának + videó

A Tisza nem változtat a politikáján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 20:02
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Nincs olyan normális emberekből álló közösség, ahol az az indulat, gyűlölet, aljasság, erőszak elfogadható lenne, mint amit a közéletben főszabállyá, szavazatszerző, szavazattoborzó szabállyá akar emelni a Tisza – mondta a közösségi oldalán közzétett videóban Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint álnaiv azt gondolni, hogy jól nevelt értelmiségiként, majd önvizsgálatot tartanak és változtatnak az agresszióra, az egészen elképesztő, alpári, hergelő politikai stílusra épülő politikájukon, ha ezt elég sokszor elmondják nekik. 

Azért nem fog ez bekövetkezni, mert a Tisza Párt egyetlenegy üzenete a potenciális szavazói felé, az az, hogy segítünk téged abban, hogy még jobban gyűlöld Orbán Viktort és a Fideszt, és ezen gyűlölettől vezettetve szavazzál ránk

– fogalmazott Deutsch Tamás. Szerinte az az igazság, hogy Magyar Péterék nem szeretetországot, hanem egy elképesztő indulatokat korbácsoló gyűlöletországot építenek Magyarországon. A politikus szerint ennek az ellenszere az, hogy súlyos választási vereséget kell rájuk mérni, magyarán és pozitívan, szeretettel megfogalmazva,

az ötödik fideszes kétharmad fog véget vetni Magyar Péterék gyűlöletország kiépítésére vonatkozó törekvéseiknek.

 

 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

