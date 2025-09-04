Kérdése van? A digitális polgári körben első kézből kaphatnak tájékoztatást

Egyre többen csatlakoznak a digitális polgári körök (DPK) valamelyikéhez, a Facebookon is egyre több tagja van a különböző csoportoknak. A DPK-k egyik célja, hogy a polgári társadalmat összekovácsolja. Ennek része az is, hogy a különböző kérdésekre országgyűlési képviselők válaszolnak. Legyen szó akár olyan kormányzati intézkedésekről, mint az Otthon start program, egy-egy képviselőtől első kézből tájékozódhatnak az embereket. Az alábbi kérdésre például Gyopáros Alpár válaszolt. A kérdező arról akart bővebb információt szerezni, hogy egy vidéki házvásárlás esetén van-e korlátozás az ingatlan alapterületét illetően.

Gyopáros Alpár mellett Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára is válaszolt a kérdésre. A polgári körök alapítói mindenkit arra biztatnak, hogy bátran tegyék fel a kérdéseiket az egyes csoportokban.