Drog hatása alatt fejezhette le a párját + videó

Levághatta a párja fejét a helyiek szerint, majd talicskába tette és bevitte a házukba egy férfi Komáromban. A városban élők sokkot kaptak, a gyilkos után pedig hajtóvadászat indult, a rendőrök végül pénteken reggel fogták el. A 31 éves férfit kihallgatták, hamarosan letartóztatják – írja a Tények.

Forrás: Tények2025. 09. 27. 10:00
Gumikesztyűs, fehér kezeslábasba öltözött nyomozók vonultak be abba a lakásba Komáromban, ahol a szörnyű tragédia történt. Csütörtök délután egy nő holttestét találták meg bent a rendőrök, kiderült, hogy az áldozatot meggyilkolták. 

A környékbeliek szerint a nő párja kegyetlen módon végezhetett vele.

– Azt hallottam, hogy levágta neki a fejét, berakta a taligába és letakarta egy ronggyal – mondta a Tényeknek egy helyi.  A ház a megölt lány anyjáé, a helyiek szerint három éve költöztek oda, a férfi festőként dolgozott és többször is 

előfordult, hogy drogoztak. 

A szomszédok nem ismerték jól a párt, keveset látták őket. A rendőröknek sikerült elfogniuk a feltételezett elkövetőt, egy 31 éves férfit. A közleményben azt írták, emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Bilincsben és vezetőszáron vitték a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

