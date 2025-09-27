Drog hatása alatt fejezhette le a párját + videó

Gumikesztyűs, fehér kezeslábasba öltözött nyomozók vonultak be abba a lakásba Komáromban, ahol a szörnyű tragédia történt. Csütörtök délután egy nő holttestét találták meg bent a rendőrök, kiderült, hogy az áldozatot meggyilkolták.

A környékbeliek szerint a nő párja kegyetlen módon végezhetett vele.

– Azt hallottam, hogy levágta neki a fejét, berakta a taligába és letakarta egy ronggyal – mondta a Tényeknek egy helyi. A ház a megölt lány anyjáé, a helyiek szerint három éve költöztek oda, a férfi festőként dolgozott és többször is

előfordult, hogy drogoztak.

A szomszédok nem ismerték jól a párt, keveset látták őket. A rendőröknek sikerült elfogniuk a feltételezett elkövetőt, egy 31 éves férfit. A közleményben azt írták, emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Bilincsben és vezetőszáron vitték a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.