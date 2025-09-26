Gyászol a sportvilág: elhunyt a nyíregyházi röplabda ikonja

A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán közölte a tragikus hírt, hogy elhunyt a Magyar Kupa-győztes röplabdázó és többszörös bajnok ülőröplabdázó. Drotár György hatvan évet élt.

Fotó: Sipeki Péter/MW

A bronz és ezüst után Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett

Drotár György 1965. augusztus 14-én született, pályafutását a 110-es DSK-ban kezdte, majd az NYVSC-hez került. Már tizenhét éves kora előtt tagja volt annak a nyíregyházi csapatnak, amely 1982-ben tíz év szünet után visszajutott az NB I-be, és ekkor az ifjúsági válogatottba is bekerült. Az együttest kizárólag nyíregyházi és szabolcsi röplabdázók alkották, köztük Parti József, Dorogi László és Nagy Attila – emlékeztet a szon.hu

Drotár György tagja volt az 1988–1989-es bajnokságban bronzérmet szerzett Szparinak, amely akkor az Újpesti Dózsát múlta felül a rájátszás bronzpárbajában. Rá egy évre ez a két csapat játszotta a bajnoki döntőt, akkor a fővárosiak kerekedtek felül, így Drotár György és az NYVSC 1990-ben bajnoki ezüstérmet szerzett. A bronz és ezüst után végül 1991-ben, immár az NYVSC színeiben,

Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, amikor Nyíregyházán a Malév SC ellen 3:0-ra diadalmaskodtak, Drotár György pedig a kezdő hatos tagjaként játszott.

Drotár György sportvezetőként is a csúcsra ért

Visszavonulása után 1998-ban sportvezetőként jutott a csúcsra:

az NYVSC–Szabolcs Gabona szakosztályvezetőjeként bajnoki aranyérmet ünnepelhetett.

Ez volt Nyíregyháza első klasszikus csapatsportban szerzett bajnoki címe. A sikerhez olyan klasszisokat igazolt, mint a kubai José Álvarez Cutino és Ernesto Rufin Martínez, mellettük pedig helyi nevelésű játékosok – köztük Bugyi József és Veres Péter – alkották a magot, az edzői posztot Botos Ferenc töltötte be.

Ülőröplabdában is maradandót alkotott

1993 és 1997 között a Piremon ülőröplabdázójaként kétszer BEK-győzelmet, kétszer bronzérmet szerzett, és ötször nyert magyar bajnokságot és Magyar Kupát. 2019-ben újra pályára lépett: Peres Jánossal együtt újjáépítette az ülőröplabda szakágat a Nyíregyházi Sportcentrumban.

Játékosként és edzőként 2019-ben, 2020-ban és 2022-ben is bajnoki és kupagyőzelemhez segítette az együttest.

A magyar ülőröplabda-válogatottat éveken át másodedzőként segítette, az Ezüst Ligát kétszer nyerte meg a nemzeti csapattal.