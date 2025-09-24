Megalakult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör

A szervezet a tudatos döntésekre helyezi a hangsúlyt:

a mindennapi élet apró, de felelős lépéseivel biztosítani a fenntartható jövőt és erősíteni hazánk jövőjét. A Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör azoknak szól, akik nem csupán beszélni akarnak a környezetvédelemről, hanem hajlandók cselekedni is

– írják a nyilatkozatban.

A Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör hitvallása szerint a közös felelősségvállalás és a ma meghozott tudatos döntések alapozzák meg gyermekeink biztonságát, jólétét és jövőjét

A facebookos csoportjukhoz itt csatlakozhat.

Borítókép: A DPK-k első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)