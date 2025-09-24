Megalakult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör

Összefogással és közös tenni akarással elindult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör (Zöld DPK), amely a mindennapi környezetvédelem kérdéseire kíván gyakorlati válaszokat adni.
A szervezet célja a felelős fogyasztás, az energiatakarékosság, a természetvédelem és a fenntartható gondolkodás ösztönzése
– derül ki a Fidesz közleményéből.
A Zöld DPK tagjai között számos elismert szakember és közéleti személyiség található, köztük Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. ügyvezetője, Varga Sarolta fenntarthatósági szakértő és környezetvédelmi szakjogász, Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, Raisz Anikó környezetügyért felelős államtitkár, Kováts Bence környezetmérnök, Király Nóra országgyűlési képviselő, a Zöld Követ Egyesület alapítója, Hortay Olivér, a Századvég Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője, Bódi Ábel influenszer (Zöld DNS), Bene-Sinkó Beáta pedagógus, Varga-Grund Szabina geológus és natúrkozmetikum-fejlesztő, valamint Sasvári Sára EPAS junior nagykövet.