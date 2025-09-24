Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Hortay OlivérDigitális Polgári KörkörnyezetvédelmiKirály Nóra

Megalakult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör

Bejelentették a Zöld DPK elindulását, amely a tudatos fogyasztás, az energiatakarékosság és a természetvédelem erősítését tűzte ki célul, a környezetvédelem mindennapi gyakorlati megvalósítására fókuszálva.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 12:10
Összefogással és közös tenni akarással elindult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör (Zöld DPK), amely a mindennapi környezetvédelem kérdéseire kíván gyakorlati válaszokat adni. 

Forrás: Facebook

A szervezet célja a felelős fogyasztás, az energiatakarékosság, a természetvédelem és a fenntartható gondolkodás ösztönzése

– derül ki a Fidesz közleményéből.

A Zöld DPK tagjai között számos elismert szakember és közéleti személyiség található, köztük Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. ügyvezetője, Varga Sarolta fenntarthatósági szakértő és környezetvédelmi szakjogász, Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, Raisz Anikó környezetügyért felelős államtitkár, Kováts Bence környezetmérnök, Király Nóra országgyűlési képviselő, a Zöld Követ Egyesület alapítója, Hortay Olivér, a Századvég Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője, Bódi Ábel influenszer (Zöld DNS), Bene-Sinkó Beáta pedagógus, Varga-Grund Szabina geológus és natúrkozmetikum-fejlesztő, valamint Sasvári Sára EPAS junior nagykövet.

A szervezet a tudatos döntésekre helyezi a hangsúlyt: 

a mindennapi élet apró, de felelős lépéseivel biztosítani a fenntartható jövőt és erősíteni hazánk jövőjét. A Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör azoknak szól, akik nem csupán beszélni akarnak a környezetvédelemről, hanem hajlandók cselekedni is

– írják a nyilatkozatban.

A Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör hitvallása szerint a közös felelősségvállalás és a ma meghozott tudatos döntések alapozzák meg gyermekeink biztonságát, jólétét és jövőjét

A facebookos csoportjukhoz itt csatlakozhat. 

 

Borítókép: A DPK-k első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

