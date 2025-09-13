Alapjogokért KözpontTarr ZoltánRuszin-Szendi

Elvesztette 2025-öt, szárad a Tisza, ebből a spirálból nehezen fog kijönni

Tarr Zoltán az etyeki beszéd után pont úgy magyarázkodik, mint Gyurcsány Ferenc az őszödi beszédet követően.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 10:05
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár még van hátra néhány hónap az évből, én azt mondanám, hogy a 2025-ös évet elveszítette a Tisza Párt – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője. 

Magyar Péter rögtön egy előre hozott választás követelésével indított az évet. Aztán volt egy kongresszus, ahol már elvárás volt, hogy embereket mutasson be, valamit lássunk a Tisza Párt mögötti tartalomból – ez nem sikerült. 

A nyári hónapokat gyakorlatilag végignyaralta Magyar Péter, és az látszott a felvételeken, hogy egyre inkább érdektelenné válik az a fajta országjárás, ami 2024-ben még sikere volt a Tisza Pártnak. Eljutottunk a nyár végéig, ez egy teljes összeomlás volt a párt számára, és az őszi nyitány sem sikerült – foglalta össze a Nézőpont gazdasági elemzője.

A Tisza-csomag és a Tisza-adó, a Tisza megszorítási és adóemelési terveinek nyilvánosságra kerülése után Tarr Zoltán alelnök éppen úgy magyarázkodik, mint Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéd kikerülése után

– hívta fel rá a figyelmet Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. – „Ez egy őszinte beszéd volt, csak ebben a közegben nem lehet őszintén beszélni”, mondja Tarr Zoltán. Mit mondott Gyurcsány Ferenc? Igazságbeszéd volt, csak hát a politikai ellenfelek kiforgatták. Ha egymás mellé rakjuk a magyarázkodásokat név nélkül, akkor nehéz lesz megmondani, hogy ezt Gyurcsány mondta az őszödi beszédről, vagy Tarr Zoltán mondta az etyeki beszédről – fejtette ki az elemző.

Kezdenek összecsapni a hullámok a Tisza Párt feje fölött – mondta Talabér Krisztián. 

Merőben mást gondolnak Ukrajnáról, az illegális migrációról és az adópolitikáról, mint a magyar emberek többsége.

Ez mind-mind tovább ássa az árkot a magyar emberek és a Tisza Párt között. Most már a kormányzóképességet kérik rajtuk számon a választók, innentől kezdve nem fognak tudni kijönni ebből a spirálból – hangsúlyozta az elemző.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadójának agressziója kapcsán (amikor ellökte magától a Mandiner munkatársát) Zila János emlékeztetett, hogy 

erre azután került sor, miután az újságíró rákérdezett Ruszin-Szendinél a Tisza Párt adóterveire.

Az agresszió, a kemény fellépés abból a félszből, frusztrációból adódik, virul ki, hogy lebuktak, lehullt a lepel azokról a tervekről, amelyekben a választók nem értenek velük egyet – mondta az Alapjogokért Központ elemzője.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik-hallgathatják meg:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.