Emiatt vergődik Magyar Péter, nem állnak a helyzet magaslatán

Egyre kellemetlenebb a tiszás szakértői gárda.

2025. 09. 09. 8:42
– Ugye ott van Tarr „választás után mindent lehet” Zoltán, meg nem szabad elmondani mindent, mert akkor megbukunk. Ott van ez a Dálnoki ember, aki a saját szájával mondta el, hogy „egyetértek Magyar Péterrel, nem szabad itt a részletekkel foglalkozni, mert akkor szétszednek és szétkapnak minket” – idézte fel Menczer Tamás, hogy hányféle módon került kellemetlen helyzetbe a Tisza Párt az elmúlt időszakban.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója természetesen arról a dokumentumról sem feledkezett meg, amiből kiderül, mire készül valójában Magyar Péter, ha a Tisza kerül kormányra: 

Bruttó 400 ezer fölött mindenkit megadóztatnak, kegyetlen módon. És emiatt vergődnek. Nem mondhatják, bár mondják persze, hogy ezt a Fidesz találta ki, de mindenki látja, hogy nem így van.

– jegyezte meg a politikus.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Válságtünetek Magyar Péter körül

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
