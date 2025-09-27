MagyarországMagyar TelevíziótájEndrei Juditlap

Endrei Judit: Magyarország tájai tele vannak felfedeznivalóval

– Amikor meghallom az utcán a kis gurulós bőrönd hangját, úgy reagálok, mint Pavlov kutyája, rögtön feltámad az érzés, hogy valahova menni kellene, valamit látni kellene megint. Számomra ez is az egészséget és az aktív idősebb kort szolgálja – mondta el lapunknak a Magyar Televízió népszerű bemondónője, Endrei Judit, akit generációk óta ismer és kedvel a közönség. Több évtizedes televíziós pályafutása után sem tétlenkedik: könyvet ír, előadásokat tart, blogot vezet. Az egészséges, boldog, ötven pluszos élet egyik szószólója lett, és példájával is, tanácsaival is segíti azokat, akik középkorúként és idősebb korban is egészséges, aktív életet szeretnének élni.

Takács Eszter
2025. 09. 27. 15:14
Endrei Judit, a Magyar Televízió népszerű bemondónője Fotó: Facebook/Endrei Judit hivatalos oldala
– Az ősz beköszöntével mivel telnek a mindennapjai?
– A napokban jelent meg a tizedik könyvem. Most ennek a szép, új könyvnek az életét gondozom. De több meghívásnak is eleget teszek, könyvtárakba, művelődési házakba invitálnak beszélgetni, előadást tartani. A munkán túl pedig nagyon élvezem, hogy az idei szeptember ennyire szép. Nem fúj a szél, nem zuhog az eső, megtoldotta a természet egy hónappal a nyarat.

– Miről szól az új könyve?
– Az utazásaimról. Nagyon szeretek közelebbi, távolabbi tájakat felfedezni. Annyira sokat jelent ez nekem, hogy néha öniróniával azt szoktam mondani, amikor hosszabb ideje nem mentem sehova: „hogy ha már meghallom az utcán a kis gurulós bőrönd hangját, úgy reagálok, mint Pavlov kutyája, rögtön feltámad az érzés, hogy valahova menni kellene, valamit látni kellene megint. Számomra ez is az egészséget és az aktív idősebb kort szolgálja.

– Jót tesz az egészségnek, ha kimozdul az ember a zárt közegéből?
– Igen. Pár évvel ezelőtt a húgom, aki coachként dolgozik nagyon túlterhelte magát, elfáradt a sok munkában, és láttam rajta, hogy ráférne a pihenés. Ekkor kaptunk egy meghívást Zselicbe. Hazánk egyik csodálatos tája, harmonikus, nyugodt, szemet gyönyörködtető. Mindössze három napot voltunk ott, mégis kipihentük magunkat, feltöltődtünk. 

Nem feltétlenül kell a világ másik felére elutazni, hogy szépségben vagy élményekben legyen részünk. Az ismeretségi, baráti körömben is kampányolok Magyarország mellett. A korosztályom pedig már ingyen utazik.

Van olyan barátnőm, aki felül a vonatra, csomagol ételt, gyümölcsöt, és elmegy egy napra Sopronba vagy Pécsre kirándulni. A napokban pedig egy hölgy egyenesen Egerből utazott ide, hogy a szentendrei kis baráti gyaloglótúránkon részt vegyen. Néha tényleg csak a döntésen és az akaraton múlik, hogy az ember mit tesz meg magáért.

– A szellemi aktivitás és a mozgás a két alappillére az egészséges időskornak?
– Ez a kettő mindenképpen. Nem is kell nagy dolgokra gondolni, egy izgalmas könyv, egy jó keresztrejtvény vagy egy vidám sakkparti máris megmozgatja az agyunkat, egy órás séta pedig a testünket. Nagy veszélyt rejt, ha valaki nyugdíjba megy és ezzel bezárja magát a négy fal közé, a tévé rabja lesz és csak üldögél. Ha nagyobb sétára nem is megyek, akkor is megteszem mindennap a szokásos körömet Szentendrén, a kedvenc útvonalamon, és még sok év és rengeteg kilométer után is újabb csodák érnek naponta. 

Néha csak a napfelkelte, a napnyugta, az eső, a hó vagy a napsütés gyönyörködtet.

Ezernyi szépség van a természetben, ha meglátjuk.

– A Korhatártalanul programjában írt is erről, hogy a társadalom már kicsit másképpen tekint az ötven pluszos emberekre.
– Igen, ez a téma ma is aktuális. Majdnem húsz évvel ezelőtt indítottuk ezt a programot. Akkoriban talán még erősebb volt  a fiatalságkultusz, és az idősek sokkal hamarabb háttérbe szorultak. Azóta már sokat változott pozitív értelemben ez az attitűd. 

Egyre több idős embert látunk reklámokban, elfogadottabb a színes öltözködés hatvan-hetven évesen is, egyre szívesebben vállalnak korosabb sztárok, színészek, énekesek és ismert emberek is társadalmilag aktív szerepet.

Most már egy idősebb hölgy vagy úr nem feltétlenül mamóka vagy papóka.

– Magunk is tehetünk azért, hogy jól érezzük magunkat lelkileg is ötven-, hatvan-, hetvenéves korban is?
– Ha elfogadjuk, hogy ebben a korban sokkal fontosabb, mi van „belül”, mint az, hogy megjelenik egy-egy öregségi folt vagy felkúszik néhány pluszkiló. Ha elfogadjuk a ráncainkat, sokkal könnyebb megbarátkozni az idősödéssel is. Lelkileg pedig akkor tudunk harmóniában lenni, ha például már nem aggódunk azon, hogy megoldhatatlannak látszó problémák tornyosulnak előttünk. Mert valójában mindent meg tudunk oldani. 

Annyi mindent átéltünk már az elmúlt ötven, hatvan, hetven évben, hogy ez maga az erőforrás.

Ezt a pozitív gondolkozást nem csak mondom, magamat is ehhez tartom, és törekszem rá még a nagyobb nehézségek esetén is, hogy ne szorongjak rajta pár napnál tovább. Ha felöltözöm csinosan, kimozdulok otthonról, derűs emberekkel találkozom, szép tájakat látok, mindezek az élmények és a szeretetkapcsolatok feltöltenek és aktívvá tesznek.

– A boldog lélek a testet is egészségesen tartja?
– Ebben nagyon hiszek. Sok kutatás mutatja, ha a lelki problémákat nem oldjuk meg, nem szabadulunk meg a napi stressztől, az nagyon súlyos betegségekhez vezethet. Ezért is fontos, hogy törekedjünk a minél örömtelibb és minél aktívabb életre, éljünk hatvan-, hetven-, nyolcvanévesen is.

 

