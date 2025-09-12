legalizációTéglásy Kristófpszichéspresztízsprojektstatisztikák cannabiskockázat

Ettől várták a sikert a német balosok, de váratlan meglepetés érte őket

Az egészségügyi statisztikák drámai növekedést mutatnak a cannabisfogyasztással összefüggő pszichés problémák terén, miközben a feketepiac továbbra is virágzik a bűnüldöző szervek szerint – közölte Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta, ez is azt mutatja, hogy a baloldal által erőltetett német drogliberalizáció várttal ellentétes hatást ért el. A könnyebb hozzáférhetőség nem a fogyasztás tudatosabb formáját, hanem sok esetben a problémás használat felerősödését hozta.

2025. 09. 12.
Több mint egy év telt el azóta, hogy Németország 2024. április 1-jén életbe léptette a sokat vitatott törvényt, amely bizonyos feltételek mellett engedélyezi a marihuána fogyasztását és birtoklását, amiről maguk a németek vontak mérleget. 

Az egészségügyi statisztikák drámai növekedést mutatnak a cannabisfogyasztással összefüggő pszichés problémák terén, miközben a bűnüldöző szervek szerint a feketepiac továbbra is virágzik

számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember rámutatott, a döntést a kormánykoalíció történelmi lépésként mutatta be, amelynek célja a kriminalizálás megszüntetése, a feketepiac visszaszorítása, valamint a kontrollált és biztonságos keretek között zajló fogyasztás volt. Az első év tapasztalatai kijózanítóak, ugyanis a kérdés immár nem az, hogy szükség van-e korrekcióra, hanem az, hogy a politika hajlandó lesz-e szembenézni a valósággal.

Nem jöttek be a balliberális elképzelések

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter és a kormány többször hangsúlyozta: a legalizáció célja a társadalom tehermentesítése. A narratíva egyszerű volt: ha a fiatalokat nem kriminalizálják a fogyasztásért, a rendőrség a súlyosabb bűncselekményekre koncentrálhat, miközben a szabályozott piac visszaszorítja a szervezett bűnözést. Ezek a célok vonzónak hangzottak, különösen egy olyan országban, ahol a kábítószer-problémák régóta politikai viták kereszttüzében állnak. Az elmúlt hónapokban azonban egyre több bizonyíték utal arra, hogy a törvény hatásai ellentétesek az eredeti elképzelésekkel. 

Friss statisztikák szerint 2024-ben több mint 250 500 ember szorult kezelésre pszichés zavarok vagy viselkedési problémák miatt, amelyek közvetlenül a cannabisfogyasztással függtek össze. Ez több mint 14 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A leginkább érintett korosztály a 20–29 évesek köre: ők azok, akik életük egy olyan szakaszában kerülnek terápiára, amikor a tanulmányok, a munkahelyi beilleszkedés és a felnőtt élet megalapozása lenne a központi feladat. Az érintetteknél gyakran fordulnak elő pszichotikus epizódok, erős szorongás, depresszió, illetve elvonási tünetek. A DHS (magyar fordítása nemigen van, szó szerint: Német Főszolgálat a Szerfüggőség Kérdéseiben) szintén arról számolt be, hogy nőtt azoknak a száma, akik szakmai segítségre szorulnak. 

A trend világos: a könnyebb hozzáférhetőség nem a fogyasztás tudatosabb formáját, hanem sok esetben a problémás használat felerősödését hozta

– jelezte a stratégiai igazgató.

Beteljesületlen ígéret: visszaszorulás helyett berobbant a feketepiac

Téglásy Kristóf emlékeztetett: a legalizáció egyik kulcsígérete a feketepiac visszaszorítása volt, a valóság azonban ennek épp az ellenkezőjét mutatja. A hatóságok az elmúlt hónapokban több olyan bűnszervezetet számoltak fel, amelyek tonnaszámra hoztak be cannabist az országba. Ennek az is az oka, hogy bár legális a vásárlás, a cannabisklubok alapításának és működésének részletszabályai nem kidolgozottak. 

A rendőrség tapasztalatai szerint a szabályozott piac nem tudja felvenni a versenyt az illegális kínálattal. 

Ennek oka részben az, hogy a legális termékek ára és hozzáférhetősége sok fogyasztó számára kevésbé vonzó, mint az utcai alternatívák. Így a szervezett bűnözés továbbra is jelentős profitot termel, és a törvény által ígért visszaszorítás elmaradt.

A törvény értékelését 2025 őszére ígérték, de már most látható, hogy a politikai akarat hiánya miatt nem várható radikális változtatás. A baloldali SPD számára a cannabis legalizációja presztízsprojekt, amelynek visszavonása annak a beismerés lenne, hogy a kormány egyik zászlóshajója zátonyra futott – értékelt a szakember.

A legnagyobb vesztesek a fiatal felnőttek

Téglásy Kristóf arra is kitért, hogy miközben a politikusok rendszeresen hivatkoznak a fiatalok mentális egészségének fontosságára, a cannabisfogyasztással kapcsolatos egészségügyi problémákat gyakran bagatellizálják. Ez a kettősség hitelességi válságot szül, és csökkenti a közbizalmat. 

Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a legalizáció legnagyobb vesztesei a fiatal felnőttek.

Ők azok, akik a leginkább ki vannak téve a pszichés zavarok kockázatának, hiszen az agyuk fejlődése még nem zárult le teljesen (ez a 18–24 éves korosztályt érintheti). A könnyebb hozzáférés és a társadalmi normalizáció miatt sokan alábecsülik a fogyasztás hosszú távú következményeit. Az oktatásban, a munkaerőpiacon és a társadalmi részvételben megmutatkozó hatások csak évek múlva lesznek igazán láthatók, de a szakemberek már most figyelmeztetnek: a következő generáció szellemi és fizikai egészsége komoly veszélyben van. Egy év távlatából kijelenthető, hogy a cannabis legalizációja Németországban nem érte el a kitűzött célokat. A pszichés problémák száma drámaian nőtt, a feketepiac virágzik, a politika pedig egyre nehezebb helyzetben van – összegezte a DKI stratégiai igazgatója, hozzátéve, hogy kérdéses: a politikai vezetők képesek lesznek-e a saját hibáikkal szembenézni, vagy tovább sodorják az országot egy elkerülhető egészségügyi válság felé.

