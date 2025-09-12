Ettől várták a sikert a német balosok, de váratlan meglepetés érte őket

Több mint egy év telt el azóta, hogy Németország 2024. április 1-jén életbe léptette a sokat vitatott törvényt, amely bizonyos feltételek mellett engedélyezi a marihuána fogyasztását és birtoklását, amiről maguk a németek vontak mérleget.

Az egészségügyi statisztikák drámai növekedést mutatnak a cannabisfogyasztással összefüggő pszichés problémák terén, miközben a bűnüldöző szervek szerint a feketepiac továbbra is virágzik

– számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember rámutatott, a döntést a kormánykoalíció történelmi lépésként mutatta be, amelynek célja a kriminalizálás megszüntetése, a feketepiac visszaszorítása, valamint a kontrollált és biztonságos keretek között zajló fogyasztás volt. Az első év tapasztalatai kijózanítóak, ugyanis a kérdés immár nem az, hogy szükség van-e korrekcióra, hanem az, hogy a politika hajlandó lesz-e szembenézni a valósággal.

Illusztráció (Fotó: Police.hu)

Nem jöttek be a balliberális elképzelések

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter és a kormány többször hangsúlyozta: a legalizáció célja a társadalom tehermentesítése. A narratíva egyszerű volt: ha a fiatalokat nem kriminalizálják a fogyasztásért, a rendőrség a súlyosabb bűncselekményekre koncentrálhat, miközben a szabályozott piac visszaszorítja a szervezett bűnözést. Ezek a célok vonzónak hangzottak, különösen egy olyan országban, ahol a kábítószer-problémák régóta politikai viták kereszttüzében állnak. Az elmúlt hónapokban azonban egyre több bizonyíték utal arra, hogy a törvény hatásai ellentétesek az eredeti elképzelésekkel.

Friss statisztikák szerint 2024-ben több mint 250 500 ember szorult kezelésre pszichés zavarok vagy viselkedési problémák miatt, amelyek közvetlenül a cannabisfogyasztással függtek össze. Ez több mint 14 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A leginkább érintett korosztály a 20–29 évesek köre: ők azok, akik életük egy olyan szakaszában kerülnek terápiára, amikor a tanulmányok, a munkahelyi beilleszkedés és a felnőtt élet megalapozása lenne a központi feladat. Az érintetteknél gyakran fordulnak elő pszichotikus epizódok, erős szorongás, depresszió, illetve elvonási tünetek. A DHS (magyar fordítása nemigen van, szó szerint: Német Főszolgálat a Szerfüggőség Kérdéseiben) szintén arról számolt be, hogy nőtt azoknak a száma, akik szakmai segítségre szorulnak.

A trend világos: a könnyebb hozzáférhetőség nem a fogyasztás tudatosabb formáját, hanem sok esetben a problémás használat felerősödését hozta

– jelezte a stratégiai igazgató.