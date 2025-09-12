Rendkívüli

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

Magyar HonvédségSzalay-Bobrovniczky KristófL-39NG Skyfoxlégierő

Ezekkel a harci repülőkkel erősít a Magyar Honvédség

Ultramodern hajtómű és NATO-kompatibilis rendszerek vannak az új vasmadarakban.

Munkatársunktól
Forrás: Szalay-Bobrovnickzy Kristóf Facebook-oldala2025. 09. 12. 20:02
Fotó: toolimited
Újabb L-39NG Skyfox modern kiképző- és felderítő repülőgépek érkeztek a Magyar Honvédséghez, Magyarország minden új eszközzel erősödik – adta hírül Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán

L-39NG Skyfox modern kiképző- és felderítő repülőgép (Forrás: Facebook)

Mint a tárcavezető ismertette, a Skyfox nem egy átlagos kiképzőgép, mert

  • ultramodern hajtómű és avionika,
  • NATO-kompatibilis rendszerek jellemzik,
  • felderítő és könnyű harci feladatokra is bevethető, és
  • a pilóták képzését is korszerűsítik.

A miniszter kommentben hozzátette: már öt darab L-39NG Skyfox kiképző- és felderítő repülőgép áll a magyar emberek szolgálatban.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a magyar légierő fejlettségét mi sem mutatja jobban, mint hogy augusztus 1-jétől hét ország légterét védik a Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépei. A NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójának keretében, a spanyol légierővel közösen hazánk átvette a lengyel és a román légierőtől a balti államok, vagyis Észtország, Lettország és Litvánia légterének felügyeletét. A negyedik magyar BAP-misszió pilótái csütörtökön még csak gyakorolni szálltak fel, de bármikor lehet éles riasztás is.

Borítókép: Az egyik új repülőgép (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

