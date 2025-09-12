Ezekkel a harci repülőkkel erősít a Magyar Honvédség

Újabb L-39NG Skyfox modern kiképző- és felderítő repülőgépek érkeztek a Magyar Honvédséghez, Magyarország minden új eszközzel erősödik – adta hírül Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán.

L-39NG Skyfox modern kiképző- és felderítő repülőgép (Forrás: Facebook)

Mint a tárcavezető ismertette, a Skyfox nem egy átlagos kiképzőgép, mert

ultramodern hajtómű és avionika,

NATO-kompatibilis rendszerek jellemzik,

felderítő és könnyű harci feladatokra is bevethető, és

a pilóták képzését is korszerűsítik.

A miniszter kommentben hozzátette: már öt darab L-39NG Skyfox kiképző- és felderítő repülőgép áll a magyar emberek szolgálatban.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a magyar légierő fejlettségét mi sem mutatja jobban, mint hogy augusztus 1-jétől hét ország légterét védik a Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépei. A NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójának keretében, a spanyol légierővel közösen hazánk átvette a lengyel és a román légierőtől a balti államok, vagyis Észtország, Lettország és Litvánia légterének felügyeletét. A negyedik magyar BAP-misszió pilótái csütörtökön még csak gyakorolni szálltak fel, de bármikor lehet éles riasztás is.