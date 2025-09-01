Nyomoz a honvédelmi tárca a MIG-29-es vadászgépek ügyében

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
„A MIG–29-es balhét bentiek csinálták. Az egyik század emberei” – ezt állítja a Blikknek egy, a katonai repülőtéri dolgokban jártas informátor, aki csak a neve elhallgatásával vállalta, hogy az értesüléseit megosztja a lappal. A sajtóértesülések kapcsán kérdéseket intéztünk a Honvédelmi minisztérium sajtó osztályához. A szervezet válaszában azt írta,
július végén a kecskeméti repülőtér területén történt betörés kapcsán rendőrségi nyomozás van folyamatban, ám ezzel párhuzamosan a Magyar Honvédség is eljárást folytat a személyi felelősség megállapítása érdekében. A nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni.
Mint ismert, néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy ismeretlenek behatoltak a kecskeméti katonai repülőtér területére, és a korábban szolgálatban álló MiG–29-es vadászgépek értékes alkatrészeit vitték el. Az ismeretlen elkövetők átvágták a repülőtér kerítését, majd a bázis belső részére jutva a MiG–29-es vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögöttes lokátortérhez. Innen szerelték ki a legértékesebb alkatrészeket.
A kecskeméti bázison azok a MiG–29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, a helyüket Gripenek vették át. Bár a repülőgépek már évek óta nem szállnak fel, konzervált állapotban őrzik őket, így igyekeznek megóvni a műszaki épségüket – írja a Baon.
A MiG–29 a hidegháborús korszak egyik ikonja, és több országban, például Oroszországban, Ukrajnában vagy Bulgáriában a mai napig szolgálatban áll.
A MiG–29-esek néhány éve is sajtónyilvánosságot kaptak: 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megpróbálta értékesíteni a megmaradt 19 repülőgépet, 20 hajtóművel és közel 300 különféle tartozékkal együtt. A 2,8 milliárd forintos kikiáltási ár ellenére licit nem érkezett, részben a NATO-tagállamokra vonatkozó értékesítési korlátozások miatt, amelyekhez az orosz gyártó jóváhagyása is szükséges lett volna.
A Honvédelmi Minisztérium a Magyar Nemzetet akkor úgy tájékoztatta: az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz tartozó kecskeméti repülőtér őrzés-védelmével kapcsolatos információ a honvédelmi törvény 15. paragrafusa alapján nem nyilvános adat. A MiG–29 típusú repülőgépeket több mint tíz éve kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből – emlékeztettek.
