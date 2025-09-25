Nehéz helyzetben vágnak neki a főváros hajléktalanellátó intézményei az ősznek

Ismét beköszönt az év azon időszaka, amikor a hajléktalan budapestiek különösen ki vannak téve a zord időjárásnak. Éppen ezért az októbertől márciusig tartó időszakban a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) munkavállalói emberfeletti munkát végeznek. Ugyanakkor az egyik szociális munkás elmondása szerint a körülmények évről évre rosszabbak, miközben a főváros forráshiányra hivatkozva nem javít érdemben a körülményeken.

Nem tudni, hány hajléktalan él a fővárosban (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy Budapesten egyre több az ellátandó személy, ehhez azonban nem alkalmazkodnak a kapacitásaink, így pedig ugyanannyi pénzből egyre több hajléktalan embernek kell ugyanazt a szintű ellátást nyújtani – jelentette ki a BMSZKI egyik munkatársa, aki jelenleg is a Kőbányai úton található speciális éjjeli menedékhelyen dolgozik. Kiemelte: a fővárosi önkormányzat legtöbb hajléktalanokat ellátó intézményében komoly felújításokra lenne szükség, ugyanakkor ezeket pénzhiányra hivatkozva folyamatosan tologatják, és csak a legszükségesebbeket hajtják végre.

A legnagyobb probléma az, hogy a hajléktalanok körében ismét kezd elterjedni az a tévhit, hogy a szállókra nem jó bemenni, mert ott csak elkapnak valamit és ellopják az értékeiket. Bár akadnak problémák, de ha valaki a hideg időben az értékeit féltve inkább az utcán marad, azzal az életét kockáztatja

– hangsúlyozta a szociális munkás.

Mint ismert, továbbra is probléma a fővárosban, hogy nem tudni, pontosan hány hajléktalan is van Budapesten. A főváros ugyan tavaly októberben végzett egy hajléktalan-népszámlálást, ez azonban kizárólag a belső kerületekre korlátozódott. Arról azonban semmilyen információ nincs, hogy a külső kerületekben hány fedél nélküli él.

Az ügyben lapunk kérdéseket intézett a fővárosi önkormányzathoz, illetve kérelmeztük, hogy engedjenek be minket a BMSZKI Kőbányai úton található intézményébe.