Nehéz helyzetben vágnak neki a főváros hajléktalanellátó intézményei az ősznek

A fővárosi önkormányzatnak dolgozó szociális munkásoknak évről évre egyre több hajléktalant kell ellátniuk, ám a források továbbra is szűkösek, a fejlesztések pedig elmaradnak – avatta be a részletekbe lapunkat az ellátásban dolgozó szakember.

Gábor Márton
2025. 09. 25. 16:46
Ismét beköszönt az év azon időszaka, amikor a hajléktalan budapestiek különösen ki vannak téve a zord időjárásnak. Éppen ezért az októbertől márciusig tartó időszakban a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) munkavállalói emberfeletti munkát végeznek. Ugyanakkor az egyik szociális munkás elmondása szerint a körülmények évről évre rosszabbak, miközben a főváros forráshiányra hivatkozva nem javít érdemben a körülményeken.

20241115 Budapest Hajléktalan a Kálvin téri aluljáróban. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Nem tudni, hány hajléktalan él a fővárosban (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy Budapesten egyre több az ellátandó személy, ehhez azonban nem alkalmazkodnak a kapacitásaink, így pedig ugyanannyi pénzből egyre több hajléktalan embernek kell ugyanazt a szintű ellátást nyújtani – jelentette ki a BMSZKI egyik munkatársa, aki jelenleg is a Kőbányai úton található speciális éjjeli menedékhelyen dolgozik. Kiemelte: a fővárosi önkormányzat legtöbb hajléktalanokat ellátó intézményében komoly felújításokra lenne szükség, ugyanakkor ezeket pénzhiányra hivatkozva folyamatosan tologatják, és csak a legszükségesebbeket hajtják végre.

A legnagyobb probléma az, hogy a hajléktalanok körében ismét kezd elterjedni az a tévhit, hogy a szállókra nem jó bemenni, mert ott csak elkapnak valamit és ellopják az értékeiket. Bár akadnak problémák, de ha valaki a hideg időben az értékeit féltve inkább az utcán marad, azzal az életét kockáztatja

– hangsúlyozta a szociális munkás.

Mint ismert, továbbra is probléma a fővárosban, hogy nem tudni, pontosan hány hajléktalan is van Budapesten. A főváros ugyan tavaly októberben végzett egy hajléktalan-népszámlálást, ez azonban kizárólag a belső kerületekre korlátozódott. Arról azonban semmilyen információ nincs, hogy a külső kerületekben hány fedél nélküli él.

Az ügyben lapunk kérdéseket intézett a fővárosi önkormányzathoz, illetve kérelmeztük, hogy engedjenek be minket a BMSZKI Kőbányai úton található intézményébe.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

