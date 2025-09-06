Fricz Tamás: Sorcsere kell a Tiszában, ha versenyben akar maradni

A Tisza Párt politikusai előre hozott őszödi beszédeket tartanak folyamatosan, mint például Tarr Zoltán alelnök vagy Kollár Kinga európai parlamenti képviselő, de Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is ide lehet sorolni – kommentálta a Tisza Párt kiszivárgott brutális adóemelési terveit Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Fricz Tamás, az AK kutatási tanácsadója. A Tisza másodvonalbeli politikusai ezzel megkönnyítik a választók dolgát – mondta a politológus.

Az egész társadalomra nagyon mély hatással lesz ez az egész – mondta a műsorban Gajdics Ottó, a Médiaworks főszerkesztője. Mert kiderült egy kormányra törekvő politikai alakulatról, hogy szemérmetlenül hazudik, és miközben adócsökkentésről beszél, brutális adóemelést tervez. Ez a lényege ennek az egésznek – foglalta össze.

Fricz Tamás két lehetőséget lát:

Az egyik az, hogy a Tisza önmagát veri szét szép fokozatosan. Ha ilyen tehetségtelen emberekkel akar valamit Magyar Péter, akkor abból nem lesz semmi.

A másik forgatókönyv – és az okos kormány mindig a nehezebb forgatókönyvre készül, arra, hogy a Tisza év végéig képes arra, hogy kidobálja ezeket a nehezékeket a hajóból, Magyar el tudja intézni, hogy kicseréli a második vonalát (állítólag most is akar új embereket bemutatni Kötcsén), akkor versenyben maradhat – mondta az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója.

A szélsőséges pártok támogatottsága mindig beleütközik egy üvegplafonba – emlékeztetett Gajdics Ottó. És egy gyűlöletre alapozott párt, mint a Tisza, az szélsőséges. Csak egy baj van: mégis nagyon sokan vannak. A Tiszában most összegyűlt mindenfajta szélsőség. A szélsőbalos is, a szélsőjobbos is, az egészen őrült változat is, és ezek összeadódnak. Szerintem ez sincs több 40 százaléknál, ugyanakkor a Fidesznek nagyon-nagyon keményen kell dolgoznia azért, hogy a szimpatizánsait aktivizálja, és nemcsak a szavazás napján, hanem előtte is, új politikai innovációkkal – mondta a Médiaworks főszerkesztője.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: