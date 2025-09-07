Gulyás Gergely Krúbiról: aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg

– Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg – reagált a közösségi oldalán Gulyás Gergely Krúbi minapi performanszára. A Horváth Krisztián nevű rapper pénteken, másfél perces monológjában először Gyurcsány Ferencet figurázta ki, majd a magyar miniszterelnök kigúnyolásával és felakasztásával viccelődött.

– Az énekes koncertjeinek mára már állandó része a kormányellenes hangulatkeltés. Nemrég Majka is színpadra vitte az általa megszemélyesített miniszterelnök kivégzését, Azahriah pedig a kormánypárti szavazókat sértegette közösségi oldalán – írta az esetről a Hír TV.