Gulyás GergelyrapperKrúbiHorváth Krisztiánminiszterelnök

Gulyás Gergely Krúbiról: aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg

A miniszter szerint el kell utasítani a más megölésére való felhívást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 8:36
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg – reagált a közösségi oldalán Gulyás Gergely Krúbi minapi performanszára. A Horváth Krisztián nevű rapper pénteken, másfél perces monológjában először Gyurcsány Ferencet figurázta ki, majd a magyar miniszterelnök kigúnyolásával és felakasztásával viccelődött. 

– Az énekes koncertjeinek mára már állandó része a kormányellenes hangulatkeltés. Nemrég Majka is színpadra vitte az általa megszemélyesített miniszterelnök kivégzését, Azahriah pedig a kormánypárti szavazókat sértegette közösségi oldalán – írta az esetről a Hír TV. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.